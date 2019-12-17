Общество

В Волгограде снова драят «пятачок» около ГДЮЦ перед приездом губернатора

Общество 17.12.2019 09:29
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17.12.2019 09:29


Небывалое скопление коммунальщиков наблюдается в эти минуты на участке перед зданием ГДЮЦ в центре Волгограда на улице Краснознаменской. Как сообщает ИА «Высота 102», дворники орудуют метлами, тротуарная плитка обрабатывается антигололедными реагентами. По уже сложившейся традиции, такая активность коммунальных служб – это верный признак того, что в детско-юношеский центр собирается приехать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня в учреждении пройдет встреча главы региона c  участниками проекта «Молодые профессионалы». 
Напомним, Волгоградская область вошла в число первых победителей отбора Минпросвещения России, получив федеральную субсидию на создание регионального центра опережающей профессиональной подготовки.

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