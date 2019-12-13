Собирают, как «Лего»: в Волгограде начался монтаж главного купола собора Александра Невского

Общество 13.12.2019 22:12
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13.12.2019 22:12
Сегодня по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора возле строящегося собора святого благоверного князя Александра Невского был совершен молебен перед началом всякого доброго дела. Как сообщили ИА «Высота 102» в епархии, богослужение возглавил протоиерей Вячеслав Жебелев.
Фрагменты купола были окроплены святой водой, а затем начался монтаж. Каждую секцию купола поднимают при помощи крана и монтируют, собирая все детали воедино, как конструктор «Лего».
Напомним, что огромная конструкция, которая весит 41 тонну, состоит из трех десятков секций. Изготовили купол в Волгодонске, а затем в разобранном состоянии привезли в Волгоград. Его монтаж планируют завершить до конца года. На золотой купол, диаметр которого в собранном состоянии составляет 20 метров, а высота 10 метров, установят 6-метровый крест. Параллельно внутри ведутся работы по росписи стен. Начались они в конце ноября, когда в храме включили отопление.
Открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.
Фото Волгоградской епархии
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