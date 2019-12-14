О хакерах и «кротах»: в Волгограде правоохранители детально разобрали все уловки мошенников











О социальных хакерах и помогающих им «кротах» говорили на прошедшем в Волгограде Четвертом открытом форуме, посвященном вопросу защиты прав граждан в сфере использования электронных средств платежа. Как сообщает ИА "Высота 102", стремительный рост преступлений, связанный с хищением средств с банковских счетов граждан, заставил сотрудников МВД, прокуратуры, судей, банкиров и общественников собраться вместе, чтобы напряженно подумать, как противостоять киберпреступности и защитить граждан от посягательств на их кровно заработанное.

По данным полиции, каждое третье совершаемое в регионе преступление связано с хищением средств с банковских карт. За 10 месяцев зарегистрировано 2057 таких преступлений, из которых удалось раскрыть только 306. Сложность заключается в том, что мошенники используют запутанные схемы: звонки поступают из одного региона, деньги снимают в другом, при этом используются банковские карты, зарегистрированные на граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Помимо всего, мошенники используют современные технологии и в совершенстве владеют психологическими приемами воздействия на сознание потенциальной жертвы. Подробности - в видеоматериале.



