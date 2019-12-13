В Общественной палате Волгограда – ротация

Общество 13.12.2019 08:29
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13.12.2019 08:29
Новым членом Общественной палаты Волгограда стал Александр Воробьев, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского государственного медуниверситета. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава Волгограда. Ранее Общественную палату Волгограда по собственному желанию покинул Никита Барышев, который работал помощником олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в ее благотворительном фонде. Как пояснил ИА «Высота 102» Никита, его желание выйти из Общественной палаты продиктовано сменой его деятельности. Так, он больше не работает в благотворительном фонде, и теперь занимается бизнесом.
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