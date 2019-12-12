Общество

Плесень, сырость и щемящая тоска: жильцы многоэтажки на севере Волгограда хотят больше тепла

Общество 12.12.2019 19:47
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12.12.2019 19:47




Плесень на стенах в квартирах дома №15 по улице Дзержинского отвоевывает все больше пространства у людей. Жители подъезда №4 чувствуют себя изгоями по сравнению с остальными – еле теплые батареи только у них во всем доме. У остальных соседей, как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Татьяна Горюнова, - «настоящий Ташкент». По личным ощущениям обитателей несчастливого четвертого подъезда восьмиэтажки, они живут в холодной Скандинавии. Рядовую, казалось бы, коммунальную проблему людям не удается решить уже два года. На месте одних управляющих компаний появляются другие, за осенью приходит зима, а промозглая погода в квартирах остается.
С 1 ноября управлением дома занимается ООО «Муниципальная управляющая компания». Но от этих перемен жителям ни жарко, ни холодно –  температура воздуха в комнатах выше 17 градусов не поднимается. Когда придут реальные морозы – будет еще холоднее. На коммунальных платежах ситуация не отражается. За комнату площадью 22 квадратных метра в коммуналке в месяц собственники платят 1700 рублей, за 35 квадратов - уже почти 2500 рублей. Плюс увеличенный расход электроэнергии - без обогревателей жить в квартирах попросту невыносимо.
В конце ноября жители подъезда направили коллективную жалобу в жилищную инспекцию Волгограда. Люди надеются, что УК простимулируют решить покрывшуюся плесенью проблему.

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