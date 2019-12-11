Экономика

Волгоградским бизнесменам напомнили о дисквалификации за неуплату налогов

Экономика 11.12.2019 16:43
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11.12.2019 16:43


Наличие задолженности перед бюджетом может привести к дисквалификации. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, налоговые органы напоминают об административной ответственности в виде дисквалификации за повторное неисполнение руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании соответственно юридического лица, либо индивидуального предпринимателя банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Данное положение распространяется также и на граждан. Ответственность предусмотрена ч. 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ (Неправомерные действия при банкротстве).
С начала года налоговыми органами Волгоградской области к административной ответственности в виде дисквалификации были привлечены три должностных лица, не исполнивших обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением должника о признании банкротом. Сведения о них опубликованы в Реестре дисквалифицированных лиц.
В настоящее время территориальными налоговыми органами Волгоградской области проводится работа по установлению объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч. 5.1 ст. 14.13 КоАП РФ, в отношении 278 налогоплательщиков, имеющих признаки банкротства. По результатам будет принято решение о составлении административных протоколов.

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