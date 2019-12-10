В Волгограде прокурор заставил УК отремонтировать балконы 270 квартир

Общество 10.12.2019 17:15
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10.12.2019 17:15
Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокурора к ООО «УК Тракторозаводского района», которое должно в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу отремонтировать балконы 270 квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, речь идет о 29 домах, расположенных на улицах Дзержинского, Жолудева, Дегтярева, Шурухина в Тракторозаводском районе. Балконные плиты в этих домах раскрошились и разрушились, что, как считают в прокуратуре, говорит о невыполнении коммунальщиками своих обязательств по надлежащему содержанию общего имущества.
По решению суда теперь УК должна будет отремонтировать балконы в домах №№14, 18, 20, 22, 26, 30, 36, 37, 41, 43, 47, 55 по ул. им. Дзержинского, №№11, 13, 15, 17, 19, 26 по ул. Жолудева, №№7, 11, 13, 17, 21, 23, 33, 35, 37 по ул. Дегтярева, №№13, 32 по ул. Шурухина. В суде было установлено, что ненадежные балконы могут угрожать жизни граждан. Решение суда не вступило в законную силу.
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