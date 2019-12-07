В Волгоградской области отстреляют диких кабанов из-за АЧС

Общество 07.12.2019 10:13
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07.12.2019 10:13
В Лопуховском охотхозяйстве Руднянского района Волгоградской области уничтожат диких кабанов в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление, предусматривающее комплекс мероприятий по недопущению распространения заразы, подписано в администрации Волгоградской области. О вспышке чумы стало известно, когда на территории охотхозяйства были найдены павшие кабаны. Результаты анализов подтвердили самые печальные прогнозы – дикие животные погибли от вируса АЧС. Теперь в охотхозяйстве проведут мероприятия по дезинфекции инфицированных объектов, перепашке проселочных дорог, в том числе по регулированию численности диких кабанов.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вспышке АЧС в селе Новый Кондаль Руднянского района Волгоградской области.
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