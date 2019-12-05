Шире круг: к делу о сносе «Соснового бора» привлекут прокуратуру Волгограда





Сегодня на очередном заседании по рассмотрению резонансного вопроса о сносе ресторанного комплекса «Сосновый бор» решено еще больше расширить круг участников процесса. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь суд намерен привлечь в качестве третьих лиц прокуратуру Волгограда и прокуратуру Дзержинского района. Сегодня же выяснилось, что камнем преткновения на данном этапе процесса является вопрос проведения экспертизы. У сторон нет единого мнения по выбору экспертной организации, от которой требуется заключение о соответствии объекта градостроительным, строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим и другим нормам и правилам. На проведении экспертизы настаивает «Сосновый бор», районная администрация в целом не возражает, но хочет привлечь исключительно «свою» экспертную организацию. «Сосновый бор», соответственно, возражает, чтобы экспертизу проводила организация, заявленная администрацией Дзержинского района. Сегодня судья попросил стороны предоставить на следующем заседании иные экспертные организации, в том числе и государственные учреждения, которые могли бы провести экспертизу. Пока в деле объявлен перерыв.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сноса построек «Соснового бора» добиваются чиновники администрации Дзержинского района. К делу уже привлечены муниципальные и государственные структуры, в частности, МУ «Горэколес», управления Росреестра, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, инспекция госстройнадзора.

Основным учредителем открытого в 2007 году развлекательного комплекса «Сосновый бор» (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный ФСБ России в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Напомним, что параллельно был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в московском следственном изоляторе «Лефортово», их арест пока действует до 10 февраля текущего года. Вторым учредителем ООО «Сосновый бор» является Татьяна Евгеньевна Волколупова. Ей принадлежит чуть более 33% доли.



