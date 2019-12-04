Общество 04.12.2019 14:37
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04.12.2019 14:37
Прокуратура Ленинского района помогла инвалиду второй группы восстановить право на водоснабжение, которое отключили коммунальщики из-за недоказанного долга. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 75-летняя женщина, проживающая в частном домовладении в с.Заплавное Ленинского района, обратилась за помощью в надзорные органы. Она сообщила, что 7 сентября текущего года сотрудники МУП "ЖКХ Заплавное"провели в ее доме, подключенном к централизованным сетям водоснабжения, проверку правильности работы прибора учета холодного водоснабжения. В результате был сделан вывод, что прибор учета находится в неисправном состоянии, но без фактической проверки его работоспособности. Дом пенсионерки отключили от водоснабжения, а женщине выставили за якобы не работавший счетчик долг в сумме более 44,5 тысячи рублей.
В адрес руководителя МУПа было внесено представление. По итогам его рассмотрения задолженность аннулировали, водоснабжение инвалиду восстановили. По представлению прокурора сотрудник МУПа, допустивший нарушения, был привлечен к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой инициировано привлечение руководителя МУП "ЖКХ Заплавное" к административной ответственности за нарушение установленного порядка прекращения водоснабжения. Административный материал находится на стадии рассмотрения.
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