В Сочи поднимут дело о выборах депутатов Волгоградской облдумы

Общество 02.12.2019 12:50
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02.12.2019 12:50
Сегодня экс-депутат Волгоградской облдумы Михаил Таранцов направил апелляционную жалобу на решение Волгоградского областного суда, отказавшего признать недействительными результаты голосования по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13. Как сообщил ИА «Высота 102» Михаил Таранцов, жалоба направлена в недавно созданный Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи.
Напомним, в конце октября этого года Волгоградский облсуд отказал в удовлетворении иска бывшего депутата областной думы, который считал, что результаты голосования по данному округу не позволяют достоверно установить истинное волеизъявление избирателей. По мнению Михаила Таранцова, это произошло из-за выдвижения в качестве кандидата Сергея Таранцева от партии пенсионеров за социальную справедливость, который мог выполнять роль заказного двойника, чтобы ввести избирателей в заблуждение.
Ответчиком являлся ТИК Дзержинского района. В качестве заинтересованных лиц к делу были привлечены также Сергей Таранцев и Алексей Волоцков, нынешний депутат Волгоградской облдумы, облизбирком и региональное отделение партии «Единая Россия». Представители избирательной комиссии настаивали на том, что выдвижение в качестве кандидата Сергея Таранцева никоим образом не повлияло на результаты голосования. Они, в частности, ссылались на отсутствие жалоб со стороны избирателей предоставить новые бюллетени для исправления ошибок, которые могли быть вызваны путаницей в фамилиях двух кандидатов, отпечатанных рядышком в бюллетенях. При этом свидетельские показания готовы были дать более двух десятков человек, которые пришли на суд поддержать Михаила Таранцова и намеревались рассказать о том, что происходило на участках. Однако суд не стал заслушивать свидетелей.
«Мы считаем, что суд первой инстанции не исследовал доказательства. Во-первых, судья отказал в вызове свидетелей. Во-вторых, он отказал в удовлетворении ходатайства о предоставлении недействительных бюллетеней, изучение которых могло бы подтвердить факты путаницы при голосовании. Надеемся, что апелляционный суд уделит этим аргументам внимание», - прокомментировал Михаил Таранцов.
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