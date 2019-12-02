В Волгограде дорогу около детского сада сковали фекальные глыбы





В Советском районе Волгограда около детского сада №129 дорогу сковало льдом, который образовался от постоянно протекающей канализации. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, вода из канализационного колодца вытекает на дорогу рядом с дошкольным учреждением, расположенном на улице Петроградской, 3, уже с лета. «Куда только не жаловались, подключалось и руководство детского сада, но все бесполезно – никто эту проблему не решал. Дети, родители вынуждены шагать через эту зловонную жижу», - говорят горожане.

После похолодания лужи замерзли, превратив дорогу в труднопроходимый участок.





«Сегодня обещали прислать сюда трактор, чтобы разбить лед. Но ведь через некоторое время все повторится заново. Может, эффективнее найти причину протекающей канализации?», - недоумевают волгоградцы.



