Общество

Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразил губернатор Волгоградской области

Общество 01.12.2019 16:17
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01.12.2019 16:17


В адрес главы Забайкальского края Александра Осипова направлена телеграмма в связи с ДТП, произошедшем сегодня в Сретенском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров от имени всех жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии, а также пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. 
По данным официального сайта администрации Забайкальского края, пассажирский автобус марки «Kia Granbird», в котором находились более 40 пассажиров, в 60 километрах от города Сретенска съехал с дорожного полотна и упал с моста через реку Куэнга. 19 человек, в том числе двое детей и водитель, погибли. 21 человек получил различные травмы.
Транспортное средство принадлежит частному предпринимателю. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо. СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). 

Фото с официального портала Забайкальского края 75.ru/news

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