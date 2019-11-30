Общество

В Волгограде может обанкротиться известная клиника пластической хирургии

Общество 30.11.2019 13:21
5955 0
30.11.2019 13:21


Клинику пластической хирургии «Ассоль» могут признать банкротом. Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитражном суде Волгоградской области, с заявлением о признании медучреждения несостоятельным, обратилась межрайонная налоговая инспекция №2. Сумма исковых требований налоговиков – почти 15,7 миллиона рублей. Суд приступил к производству по данному иску и к следующему заседанию затребовал информацию об имуществе клиники, в том числе транспортных средствах, а также о движении средств на счетах.
Напомним, ранее клиника «Асооль» фигурировала в нескольких судебных разбирательствах. В частности, Волгоградское УФАС уличало медиков в нарушении закона о рекламе. В суд также обращалась волгоградка, чье изображение клиника использовала в рекламных целях без разрешения. Недавно суд взыскал с «Ассоль» крупную сумму в качестве компенсации пациентке за неудачную ринопластику. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители.

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Общество
30.11.2019 14:45
Общество 30.11.2019 14:45
603 6 Обсудить

0
Далее
Общество
30.11.2019 09:53
Общество 30.11.2019 09:53
1070 2 Обсудить

0
Далее
Общество
30.11.2019 07:55
Общество 30.11.2019 07:55
1250 6 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 16:39
Общество 29.11.2019 16:39
5102 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 12:55
Общество 29.11.2019 12:55
3270 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 11:28
Общество 29.11.2019 11:28
1598 5 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 10:29
Общество 29.11.2019 10:29
1614 2 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 09:35
Общество 29.11.2019 09:35
2846 38 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 08:30
Общество 29.11.2019 08:30
7941 12 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 17:35
Общество 28.11.2019 17:35
3123 9 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 17:23
Общество 28.11.2019 17:23
3023 6 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 16:06
Общество 28.11.2019 16:06
3062 1 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 12:54
Общество 28.11.2019 12:54
10303 8 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 11:19
Общество 28.11.2019 11:19
3940 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 11:04
Общество 28.11.2019 11:04
9447 33 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:31
Обладателя гражданства РФ и США арестовали в Волгоградской области по делу о покушении на полицейскогоСмотреть фотографии
14:45
Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожанСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде левые силы вышли на митинг против олигархов и капиталистовСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде может обанкротиться известная клиника пластической хирургииСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец поставил на поток производство фальшивых полисов ОСАГОСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом предприниматель попалась на взятке в кабинете участковогоСмотреть фотографии
09:53
Зима пришла: в Волгоградской области водителей предупреждают о дожде со снегомСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП с 4 пострадавшимиСмотреть фотографии
07:55
ИФНС подала в суд на волгоградца за уплаченные налогиСмотреть фотографии
20:14
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила бабушку с внучкойСмотреть фотографии
19:43
Под Волгоградом взорвали сразу шесть немецких фугасных бомбСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Верховный суд РФ поставил точку в деле о сносе ресторанного комплекса «Старый Карс» в Волгограде Смотреть фотографии
16:54
Программа «Мир без слёз» в Волгограде: Волгоградская областная клиническая больница №1 получила 2,2 млн рублей на новое оборудованиеСмотреть фотографии
15:44
Лучшие студенты Волгоградского государственного аграрного университета получили именные стипендии от РоссельхозбанкаСмотреть фотографии
15:37
Прокуроры попросили "Баламут" покинуть затон под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:30
Волгоградский сотрудник ФСИН России засветился в деле о махинациях с поставкой мебели в санаторий МВДСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде для стрижки старинного тополя на Аллею Героев загонят автовышку высотой 24 метраСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
У полиции есть план на случай кладбищенских войн в Волгограде Смотреть фотографии
12:20
В Волгограде судебный пристав обманом закрывал дела должниковСмотреть фотографии
11:57
Около 300 волгоградских студентов прошли практику на «КАУСТИКе» в 2019 годуСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде посреди улицы загорелся пассажирский автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
В Волгоградской области из перевернувшейся цистерны на обочину трассы вытекает сокСмотреть фотографииCмотреть видео
09:02
Страховой представитель - менеджер здоровья и ваш помощникСмотреть фотографии
08:30
«Вот оно – счастье»: В Волгоградской области прибавят пенсии на 900 рублейСмотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области растет смертность от онкологииСмотреть фотографии
18:18
Губернатору Волгоградской области предрекли столкновение со страхом местных элитСмотреть фотографии
17:35
"Заречный" не "Зарядье": в Волгоградской области ищут подрядчика по благоустройству парка за 73 млн рублейСмотреть фотографии
17:23
В Волгограде Волга «заходит в берега»Смотреть фотографии
16:22
В Волгограде после скандала с увольнением тренера боксеров-чемпионов приняли на работуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
Роскомнадзор рассказал о кошмарах «черной пятницы»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 