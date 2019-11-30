В Волгограде может обанкротиться известная клиника пластической хирургии





Клинику пластической хирургии «Ассоль» могут признать банкротом. Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитражном суде Волгоградской области, с заявлением о признании медучреждения несостоятельным, обратилась межрайонная налоговая инспекция №2. Сумма исковых требований налоговиков – почти 15,7 миллиона рублей. Суд приступил к производству по данному иску и к следующему заседанию затребовал информацию об имуществе клиники, в том числе транспортных средствах, а также о движении средств на счетах.

Напомним, ранее клиника «Асооль» фигурировала в нескольких судебных разбирательствах. В частности, Волгоградское УФАС уличало медиков в нарушении закона о рекламе. В суд также обращалась волгоградка, чье изображение клиника использовала в рекламных целях без разрешения. Недавно суд взыскал с «Ассоль» крупную сумму в качестве компенсации пациентке за неудачную ринопластику.



