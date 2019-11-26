Расследования 26.11.2019 14:33
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26.11.2019 14:33
За использование чужого товарного знака 34-летнему жителю Волгограда грозит до 2 лет лишение свободы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению волгоградца в незаконном использовании товарного знака при реализации аксессуаров для смартфонов. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, предприимчивый мужчина закупил у неизвестных лиц в Москве контрафактные принадлежности для сотовых телефонов известных марок. В Волгограде он продавал этот товар по цене, которая была намного ниже стоимости оригинальных аксессуаров. В итоге на продавца нажаловались. Была проведена проверка, а затем возбуждено уголовное дело. В торговой точке предпринимателя прошли обыски. Было изъято около 500 штук аксессуаров различных наименований, а именно чехлов для мобильных телефонов, блоков питания, наушников, USB-кабелей с поддельной маркировкой. Подозреваемый сознался в содеянном. Ущерб, причиненный правообладателям, составил свыше 1,1 миллиона рублей.
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