



За использование чужого товарного знака 34-летнему жителю Волгограда грозит до 2 лет лишение свободы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению волгоградца в незаконном использовании товарного знака при реализации аксессуаров для смартфонов. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, предприимчивый мужчина закупил у неизвестных лиц в Москве контрафактные принадлежности для сотовых телефонов известных марок. В Волгограде он продавал этот товар по цене, которая была намного ниже стоимости оригинальных аксессуаров. В итоге на продавца нажаловались. Была проведена проверка, а затем возбуждено уголовное дело. В торговой точке предпринимателя прошли обыски. Было изъято около 500 штук аксессуаров различных наименований, а именно чехлов для мобильных телефонов, блоков питания, наушников, USB-кабелей с поддельной маркировкой. Подозреваемый сознался в содеянном. Ущерб, причиненный правообладателям, составил свыше 1,1 миллиона рублей.



