



На сегодняшнем заседании Волгоградской городской думы депутаты приняли решение увеличить стоимость продуктовых наборов для участников Сталинградской битвы до 2 тысяч рублей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», ранее продуктовые наборы стоили 1 тысячу рублей, сумма не менялась с 2014 года. Выплаты участникам грандиозных исторических событий остались на прежнем уровне – по 1 тысяче рублей, вдовам ко 2 февраля - Дню победы в Сталинградской битве, положено по 500 рублей. По данным на октябрь, сообщили на заседании, в Волгограде проживают 100 участников битвы за Сталинград. Помимо этого для ветеранов действуют и региональные меры социальной поддержки. Вопрос об изменении стоимости продуктовых наборов для ветеранов на заседании не вызвал дискуссии. За проголосовали 24 депутата, 1 – воздержался. Сегодня в городской думе было не очень многолюдно – присутствовали 25 человек из 36.



