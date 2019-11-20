





Оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области при участии Росгвардии задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконном вылове рыбы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе МВД РФ, в результате спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища с поличным задержаны одиннадцать жителей Калачевского и близлежащих районов Волгоградской области.

Предполагаемым организатором группы является работник областного отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Злоумышленники, используя разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей, осуществляли лов рыбы в акватории, круглогодично запрещенной для вылова, после чего реализовывали ее оптовыми партиями. При этом они вносили в акты заведомо ложные данные о периодах и объемах улова.





При осмотре места происшествия изъято шесть различных лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы частиковых видов. Один из них - черноморско-азовская шемая - занесен в Красную книгу России. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 2,5 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых дознавателями ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также возможных соучастников противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



