«Ростелекома» приготовил новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»

Телеком 19.11.2019 16:14 Новости компаний
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19.11.2019 16:14 Новости компаний
Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику.
Для участия в игре нужно авторизоваться на сайте igra.rt.ru, получить снежки за бонусы, и как можно чаще бросать снежки в хлопушки-игрушки на новогодней онлайн-елке — в них спрятаны заветные призы.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, чем больше точных попаданий — тем больше шансов выиграть суперпризы: электронные подарочные сертификаты номиналом 10 000 рублей на любые покупки в М.Видео и номиналом 30 000 рублей на грандиозный шопинг в OZON.ru. Суперпризы разыгрываются каждую неделю.
Всего «Ростелеком» приготовил более 400 000 ценных призов от платформы впечатлений Wink и сервиса «Ростелеком Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «ЛитРес», All Time.RU, Skyeng, SUNLIGHT и Net Print.
Онлайн-игра стартовала 18 ноября 2019 года и завершится 31 января 2020 года.Принять участие в игре могут какуже подключенные, так и новые клиенты компании. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта в игре.
Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Целься в приз» доступны на сайте igra.rt.ru.Подробная информация о программе лояльности доступна на сайте rt.ru в разделе «Программа Бонус».
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