Общество

РУСАЛ принимает заявки на конкурс развития городских пространств с общим фондом 500 млн рублей

Общество 19.11.2019 12:17
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19.11.2019 12:17


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской    фондовой  бирже  486,  на Московской  бирже  RUAL),  один  из  крупнейших  в  мире  производителей алюминия, объявляет  о  начале  приема  заявок  на  участие  в  десятом  юбилейном  конкурсе  проектов «Территория РУСАЛа», общий фонд которого составляет полмиллиарда рублей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе РУСАЛа, конкурс  приурочен  к  20-летию  Компании  и  10-летию  социальной  программы  «Территория РУСАЛа»,  отмечаемых  в  2020  году,  и  направлен  на  поддержку  лучших  проектов  развития общественных пространств и социально-культурной среды. 
Принять в нём участие могут органы местного  самоуправления  (администрации)  муниципальных  образований.  География  конкурса охватывает  11 муниципалитетов  России:  Ачинск,  Братск,  Волгоград,  Кандалакша,  Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Саяногорск, Североуральск, Тайшет,  Шелехов и поселок Таёжный Красноярского  края.  В  каждом  городе  поддержка  инициатив  победителей  составит  до  50  млн рублей. 
Заявки  принимаются  до  20  декабря  2019  года  на  электронной  платформе  http://grants.fcsp.ru/. Следующий  этап  –  оценка,  экспертиза  и  электронное  голосование  за  лучший  проект  в  каждом городе  –  продлится  до  10  января  2020  года.  Победители  конкурса  будут  объявлены  до  конца января 2020 года.
Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на создание комфортной городской среды и инфраструктуры для проведения масштабных городских мероприятий в сфере культуры, туризма и досуга горожан, а также предлагать оригинальные решения благоустройства территорий и создания социокультурных объектов, вовлекать жителей городов в их развитие и обустройство.
Компания  поддержит  создание  значимых  для  жителей  городов-участников  проектов  с  нуля:  от разработки концепции в 2020 году до ивоплощения в городах в 2021-2022 году. 
«Цель  программы  «Территория  РУСАЛа»  -  развитие  комфортной,  интересной  и  дружелюбной среды  в  городах  присутствия  Компании.  За  10  лет  её  реализации  в  российских  регионах  было создано и восстановлено более 250 различных объектов социальной инфраструктуры. Конкурс в новом  формате  открывает  возможности  для  воплощения  более  масштабных  проектов  и позитивных  изменений  на  благо  жителей  городов-участников  программы»,  -  отметил  Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Справка. «Территория  РУСАЛа»  –  программа  социально-экономического  развития  территорий,  которая предполагает  комплексный  стратегический  подход  к  реализации  лучших  проектов инфраструктурных изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора. 
Программа  призвана  сделать  жизнь  людей  максимально  комфортной  и  интересной  благодаря появлению новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры для проведения культурных, развивающих и спортивных мероприятий.
В 2012 году программа «Территория РУСАЛа» получила признание экспертов конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» как лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в регионах присутствия.
Организационное  сопровождение  программы  осуществляет  Центр  социальных  программ  (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.fcsp.ru.

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