РУСАЛ принимает заявки на конкурс развития городских пространств с общим фондом 500 млн рублей

Общество 19.11.2019 12:17
417 0
19.11.2019 12:17
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на участие в десятом юбилейном конкурсе проектов «Территория РУСАЛа», общий фонд которого составляет полмиллиарда рублей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе РУСАЛа, конкурс приурочен к 20-летию Компании и 10-летию социальной программы «Территория РУСАЛа», отмечаемых в 2020 году, и направлен на поддержку лучших проектов развития общественных пространств и социально-культурной среды.
Принять в нём участие могут органы местного самоуправления (администрации) муниципальных образований. География конкурса охватывает 11 муниципалитетов России: Ачинск, Братск, Волгоград, Кандалакша, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, Шелехов и поселок Таёжный Красноярского края. В каждом городе поддержка инициатив победителей составит до 50 млн рублей.
Заявки принимаются до 20 декабря 2019 года на электронной платформе http://grants.fcsp.ru/. Следующий этап – оценка, экспертиза и электронное голосование за лучший проект в каждом городе – продлится до 10 января 2020 года. Победители конкурса будут объявлены до конца января 2020 года.
Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на создание комфортной городской среды и инфраструктуры для проведения масштабных городских мероприятий в сфере культуры, туризма и досуга горожан, а также предлагать оригинальные решения благоустройства территорий и создания социокультурных объектов, вовлекать жителей городов в их развитие и обустройство.
Компания поддержит создание значимых для жителей городов-участников проектов с нуля: от разработки концепции в 2020 году до ивоплощения в городах в 2021-2022 году.
«Цель программы «Территория РУСАЛа» - развитие комфортной, интересной и дружелюбной среды в городах присутствия Компании. За 10 лет её реализации в российских регионах было создано и восстановлено более 250 различных объектов социальной инфраструктуры. Конкурс в новом формате открывает возможности для воплощения более масштабных проектов и позитивных изменений на благо жителей городов-участников программы», - отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.
Справка. «Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора.
Программа призвана сделать жизнь людей максимально комфортной и интересной благодаря появлению новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры для проведения культурных, развивающих и спортивных мероприятий.
В 2012 году программа «Территория РУСАЛа» получила признание экспертов конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» как лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в регионах присутствия.
Организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.fcsp.ru.
Реклама
В Волгограде участник войны в Чечне отвоевал у Минобороны 300 тысяч рублей19.11.2019 16:37
«Идиоты и скоты»: В Волгограде оскорбленные казаки требуют наказать депутата-единоросса из Михайловки19.11.2019 15:47
В Волгограде готовятся к ледяному дождю19.11.2019 15:29
"Считаем, что нас обманули перед выборами": дольщики снова устроили пикет у администрации Волгоградской области19.11.2019 10:57
«Проваливайтесь дальше»: чиновники посчитали ничейной яму около многоэтажки в Волгограде19.11.2019 09:31
В Волгограде УК оштрафовали за рыжих тараканов19.11.2019 08:22
Депутаты Волгоградской гордумы выделят защитникам Сталинграда по 2 тысячи рублей18.11.2019 19:54
«Ох, Леха-Леха»: Власти Волгограда «объявили бой» сыну беглого экс-депутата Госдумы Михеева18.11.2019 16:43
В Волгограде 30-летней ели не дали пасть жертвой коммунальной аварии18.11.2019 15:46
В Волгоградской области сельских чиновников заставили отремонтировать аварийный мост18.11.2019 14:52
Воруют и ломают: в Волгограде на Центральной набережной пропали 150 метров электрокабеля18.11.2019 13:20
В Волгограде чиновника администрации Краснооктябрьского района наказали за «круговорот» документов18.11.2019 12:16
Почти зима: улицы Волжского покрылись осенней изморозью18.11.2019 10:46
В Волгоградской области увеличили в два раза траты на сотовую связь для чиновников18.11.2019 09:58
Управляющая компания под Волгоградом хочет безграничной власти по управлению домами18.11.2019 09:42
Реклама