Общество

В Волгоградской области сельских чиновников заставили отремонтировать аварийный мост

Общество 18.11.2019 14:52
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18.11.2019 14:52


По иску прокуратуры суд обязал провести капитальный ремонт опасного  моста. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, железобетонный мост через р.Мышкова на 27 километре автомобильной дороги «р.п. Октябрьский-с.Васильевка», являющийся собственностью администрации Васильевского сельского поселения Октябрьского района, был признан аварийным.
Однако движение транспорта по данному мосту протяженностью 61,3 м не ограничивалось. А 13 июня 2019 года произошло его частичное обрушение.
Прокурором Октябрьского района Волгоградской области предъявлено в суд административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и возложении обязанности провести капитальный ремонт автомобильного железобетонного моста через р.Мышкова. Октябрьский районный суд Волгоградской области удовлетворил  исковые требования в полном объеме.
По мере вступления судебного решения в законную силу  его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.

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