



"Интересные" объявления обнаружили жители нескольких домов г. Краснослободска. Как сообщили они ИА "Высота 102", их пригласили на общее собрание по вопросу наделения управляющей организации ООО «СК «Ресурс»» безграничными полномочиями по использованию общего имущества.

"Судя по всему, наша УК желает без дополнительных и "ненужных", на ее взгляд, согласований с нами, собственниками, сдавать в аренду, размещать оборудование провайдеров, демонтировать его и распоряжаться по собственному усмотрению", - рассказывают горожане.

Недоумение у жителей вызвал и сам способ информирования: вместо направления уведомлений каждому собственнику почтой или под роспись, сомнительные объявления расклеили на дверях подъездов.

"Дело в том, что мы предпочли бы самостоятельно распоряжаться собственным имуществом, извлекая при этом хоть какую-то выгоду, к примеру, получая арендную плату за размещение оборудования интернет-провайдеров, сдавая какие-то площади на материальной основе, а может, просто давать возможность кому-то использовать его бесплатно", - делятся краснослободцы.

По их словам, какие-то люди размещали оборудование внутри домов №10, 11, 26 в микрорайоне Опытной станции ВИР без согласования с ними, и граждане были вынуждены обратиться с заявлениями о проведении проверок по поводу законности подобных действий.

Они напомнили управленцам, что, согласно жилищному кодексу РФ и Правилам содержания общего имущества, лифты, подъезды, крыши, подвалы, стены, трубы, провода, придомовая территория - это общее имущество собственников. Управляющая организация не имеет права распоряжаться, сдавать в аренду и пользование данное имущество.

Такое право имеет ТОЛЬКО и исключительно общее собрание собственников. Оно же устанавливает условия: цену, порядок оплаты, срок, порядок использования, в том числе и арендную плату для любого провайдера. Плата за использование должна уплачиваться СОБСТВЕННИКАМ, а не УК.

Кстати, в случае принятия решения собственниками о том, денежные средства от использования общего имущества направлять в фонд капитального ремонта, - плата за этот самый капитальный ремонт могла бы СУЩЕСТВЕННО снизиться. Или денежные средства могли бы быть направлены в счет оплаты содержания и ремонта жилья, - рассказывают люди.

"Однако, судя по всему, управляющую компанию "Ресурс", которая почему-то решила проигнорировать наши права, волнуют совсем другие проблемы", - заключили собственники домов.

В настоящее время некоторым собственникам от управляющей компании все-таки были направлены уведомления, только не о проведении собрания в ОЧНОЙ ФОРМЕ, как положено, а в форме ЗАОЧНОГО голосования. Горожане также удивлены, каким именно общим имуществом собирается пользоваться управляющая компания, если с 2017 года до настоящего времени не определен даже его состав.



