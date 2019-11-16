Общество

«Как хороши, как свежи хризантемы»: в Волжском ботаническом саду показали осеннее разноцветье

Общество 16.11.2019 14:40
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16.11.2019 14:40



Сегодня в оранжерее ботанического сада в Волжском – аншлаг. Как сообщает ИА «Высота 102», многие горожане решили провести выходной среди цветочного великолепия – насладиться медовым запахом, сделать неповторимые снимки и увезти с собой домой букет. День открытых дверей в оранжерее посвятили  балу хризантем – цветку, который называют еще королевой осени.  
 

В оранжерею приехали волжане разных возрастов – родители с детьми, целые школьные классы, пожилые люди. Волжанка Мария призналась, что никогда не пропускает это событие. «Хризантемы – удивительные цветы, я получаю огромный позитив от общения с ними. Потом еще долго пересматриваю фотографии, особенно это согревает, когда на улице непогода или мороз», - рассказала женщина.  
 

Гости оранжереи становились в очередь в оригинальную фотозону, чтобы запечатлеть себя в бальном платье из живых хризантем и с зонтиком, сотканным из этих цветов. 
 


Белые, сиреневые, оранжевые и даже зеленые, набивные и похожие на ромашки, маленькие и крупные – у волжских цветоводов получается выращивать самые разные сорта. А еще – дарить хорошее настроение горожанам и делиться своей теплотой с другими.  
 

 

 

 

 

 

 



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