За помощь в поимке преступника отметили двоих жителей Волгоградской области





Ценные подарки от имени руководства ГУ МВД России по Волгоградской области вручены двоим жителям Камышинского района Михаил Новоженину и Любови Курбансаидовой за оказанное содействие полиции, передает ИА «Высота 102». Как сообщается на официальном сайте регионального Главка, местные жители проявили бдительность и помогли задержать водителя, который скрылся с места смертельного ДТП. Авария произошла ночью 30 октября на трассе в Камышинском районе. Наезд был совершен на 36-летнюю жительницу Камышина, которая от полученных травм скончалась на месте. В районе вводился план «Перехват». Полицейские разыскивали автомобиль с видимыми повреждениями, характерными для ДТП. Ориентировки были направлены во всех районные отделы полиции области и соседних регионов, информация о розыске водителя была направлена в средства массовой информации.

Днем 30 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей села Вихлянцево, знавших об автоаварии из средств массовой информации. Граждане рассказали, что недалеко от своего домовладения они заметили грузовую «ГАЗель» с разбитым лобовым стеклом.

Благодаря своевременно поступившей информации, личность водителя, а позже и его местонахождение, были установлены. 46-летний житель Твери вместе со своим родственником, находившимся в момент аварии в машине в качестве пассажира, прятались в лесополосе в районе села Вихлянцево. Сейчас по факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело.



