За помощь в поимке преступника отметили двоих жителей Волгоградской области

Общество 14.11.2019 10:56
274 0
14.11.2019 10:56
Ценные подарки от имени руководства ГУ МВД России по Волгоградской области вручены двоим жителям Камышинского района Михаил Новоженину и Любови Курбансаидовой за оказанное содействие полиции, передает ИА «Высота 102». Как сообщается на официальном сайте регионального Главка, местные жители проявили бдительность и помогли задержать водителя, который скрылся с места смертельного ДТП. Авария произошла ночью 30 октября на трассе в Камышинском районе. Наезд был совершен на 36-летнюю жительницу Камышина, которая от полученных травм скончалась на месте. В районе вводился план «Перехват». Полицейские разыскивали автомобиль с видимыми повреждениями, характерными для ДТП. Ориентировки были направлены во всех районные отделы полиции области и соседних регионов, информация о розыске водителя была направлена в средства массовой информации.
Днем 30 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей села Вихлянцево, знавших об автоаварии из средств массовой информации. Граждане рассказали, что недалеко от своего домовладения они заметили грузовую «ГАЗель» с разбитым лобовым стеклом.
Благодаря своевременно поступившей информации, личность водителя, а позже и его местонахождение, были установлены. 46-летний житель Твери вместе со своим родственником, находившимся в момент аварии в машине в качестве пассажира, прятались в лесополосе в районе села Вихлянцево. Сейчас по факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело.
Реклама
Закупку автомобилей для депутатов Волгоградской облдумы «замаскировали»14.11.2019 09:55
Под Волгоградом скоропостижно умер глава муниципального района13.11.2019 22:01
В Волгограде после ликвидации проблем с попаданием воды в газопровод начали подачу газа в дома13.11.2019 17:18
Стрелкам часов на вокзале в Волгограде сделали "маникюр"13.11.2019 15:10
«Потому, что на 10 девчонок…»: в Волгограде губернатор и молодежь задорно поговорили о демографии13.11.2019 14:42
В центре Волгограда 11 многоэтажек остались без газа из-за попадания воды в газопровод13.11.2019 13:34
В «Семейном разговоре» поучаствовали сотни волжан13.11.2019 11:29
В Волгоградской области служба опеки имитировала заботу о детях13.11.2019 10:21
«Дорогие депутаты»: для нового состава Волгоградской облдумы понадобились новые автомобили13.11.2019 09:04
В Волгограде на оживленном перекрестке выключились светофоры13.11.2019 08:31
Веганов не пугать, выражаться цензурно: в Волгограде УФАС зорко бдит за рекламой12.11.2019 20:28
В Дзержинском районе Волгограда «грустный» парк советской эпохи ждет реновация12.11.2019 17:49
Власти Волгоградской области перевыполнили план по обучению предпенсионеров12.11.2019 17:44
В кузнице кадров губернатора Волгоградской области - смена руководства12.11.2019 16:10
В Волгограде цена справки для получения водительских прав увеличится в 10 раз12.11.2019 15:17
Реклама