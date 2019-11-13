Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда устраняют аварию на тепломагистрали

Происшествия 13.11.2019 16:03
3417 2
13.11.2019 16:03


Жилые дома на нескольких улицах Дзержинского района Волгограда остались без тепла из-за коммунальной аварии.  Порыв на трубопроводе диаметром 1000 мм произошел сегодня около 13.00 рядом с территорией бывшего моторного завода. Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», поврежденный участок размером 20 мм локализован  с двух сторон с помощью запорного оборудования. На месте работают три единицы спецтехники. Тепломагистраль  проходит над землей, поэтому рыть котлован рабочим не пришлось. В настоящее время уже завершается сброс воды в системе, ремонтная бригада приступает к сварочным работам. Согласно предварительному прогнозу, работы будут завершены до конца сегодняшнего дня. Еще несколько часов потребуется для возобновления полноценной работы сетей.
Теплопровод был построен в 1970-ые годы и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировался,  в результате чего  износился. Коммунальный оператор планирует включить данный объект в свою инвестиционную программу капитальной модернизации теплосетей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Происшествия
13.11.2019 12:29
Происшествия 13.11.2019 12:29
479 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.11.2019 10:52
Происшествия 13.11.2019 10:52
902 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.11.2019 07:56
Происшествия 13.11.2019 07:56
4699 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.11.2019 12:00
Происшествия 12.11.2019 12:00
7387 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.11.2019 07:41
Происшествия 12.11.2019 07:41
1937 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.11.2019 06:57
Происшествия 12.11.2019 06:57
4515 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.11.2019 14:53
Происшествия 11.11.2019 14:53
9807 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.11.2019 09:40
Происшествия 11.11.2019 09:40
1696 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.11.2019 11:12
Происшествия 10.11.2019 11:12
2057 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.11.2019 09:54
Происшествия 10.11.2019 09:54
2600 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.11.2019 09:34
Происшествия 09.11.2019 09:34
4468 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 13:29
Происшествия 08.11.2019 13:29
4590 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 12:16
Происшествия 08.11.2019 12:16
6159 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 11:23
Происшествия 08.11.2019 11:23
2750 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 08:14
Происшествия 08.11.2019 08:14
20914 23 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:27
В Волгограде приступили к начальному этапу возведения моста через Волго-Донской судоходный каналСмотреть фотографии
17:03
Волгоградские полицейские готовы заплатить за сведения о порезанном крушителе банкоматовСмотреть фотографии
15:09
«Горячая штучка»: Волгоградский завод «Красный Октябрь» привез на выставку в Москву голую женщинуСмотреть фотографии
14:42
«Потому, что на 10 девчонок…»: в Волгограде губернатор и молодежь задорно поговорили о демографииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Дурно пахнущая проблема Светлоярского района Волгоградской области вышла на федеральный уровень Смотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области на родине члена Совфеда «напряженка» с инвесторамиСмотреть фотографии
13:05
В Волгоградском институте культуры - новый ректорСмотреть фотографии
12:04
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»Смотреть фотографии
11:55
От властей Светлоярского района Волгоградской области потребовали телодвижений в решении вопиющей экопроблемы Смотреть фотографии
09:04
«Дорогие депутаты»: для нового состава Волгоградской облдумы понадобились новые автомобилиСмотреть фотографии
08:31
В Волгограде раскрыли семейные схемы застройщиков скандального дома ДОСААФ Смотреть фотографии
07:56
В Волгограде из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человекСмотреть фотографии
20:28
Веганов не пугать, выражаться цензурно: в Волгограде УФАС зорко бдит за рекламойСмотреть фотографии
18:35
Власти Светлоярского района Волгоградской области позорно проигнорировали последствия ЧС с разливом нефти Смотреть фотографии
18:30
В Волгограде определились с новым руководством НЭТаСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде семейную даму шантажировали интимными фотоСмотреть фотографии
16:10
В кузнице кадров губернатора Волгоградской области - смена руководстваСмотреть фотографии
16:08
Фестиваль «Подружись с искусственным интеллектом» объединил увлеченных школьниковСмотреть фотографии
15:45
В будни больницы Фишера неожиданно ворвался губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде цена справки для получения водительских прав увеличится в 10 разСмотреть фотографии
14:29
В 105-ый день рождения Волгоградскому краеведческому музею презентовали новые экспонатыСмотреть фотографии
12:40
В дело о сносе в Волгограде "Соснового бора" хотят втянуть ФСБ Смотреть фотографии
12:00
Заместитель губернатора Волгоградской области пришла в себя после аварииСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде назначены новые руководители областных учреждений культурыСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области бывшему чиновнику зарубили карьеру в коммерческой фирмеСмотреть фотографии
09:08
ВОЛМА: акцент на повышение производительности трудаСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области понизили прожиточный минимум для всех групп населенияСмотреть фотографии
06:57
В Волгограде у моста через Волгу найден мертвый юношаСмотреть фотографии
20:18
Жители хутора в Волгоградской области боятся сгореть в своих домахСмотреть фотографии
17:27
После ремонта мост на Волжской ГЭС трижды проверяли на прочностьСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 