В Дзержинском районе Волгограда устраняют аварию на тепломагистрали





Жилые дома на нескольких улицах Дзержинского района Волгограда остались без тепла из-за коммунальной аварии. Порыв на трубопроводе диаметром 1000 мм произошел сегодня около 13.00 рядом с территорией бывшего моторного завода. Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», поврежденный участок размером 20 мм локализован с двух сторон с помощью запорного оборудования. На месте работают три единицы спецтехники. Тепломагистраль проходит над землей, поэтому рыть котлован рабочим не пришлось. В настоящее время уже завершается сброс воды в системе, ремонтная бригада приступает к сварочным работам. Согласно предварительному прогнозу, работы будут завершены до конца сегодняшнего дня. Еще несколько часов потребуется для возобновления полноценной работы сетей.

Теплопровод был построен в 1970-ые годы и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировался, в результате чего износился. Коммунальный оператор планирует включить данный объект в свою инвестиционную программу капитальной модернизации теплосетей.



