



Очередная трагедия в больнице произошла в Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» пациенты центральной районной больницы Ленинского района, утром в субботу из окна хирургического отделения ЦРБ, расположенного на 4-ом этаже, выпал мужчина. По сведениям информагентства, погибшему было 53 года и он тяжело болел. В СУ СКР по Волгоградской области информагентству пояснили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

Напомним, недавно подобный трагический случай произошел в Волгограде. В ночь с 16 на 17 октября в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25 из окна реанимации нейрохирургического отделения выпала 29-летняя Вера Седых. Ее близкие высказывали подозрения, что молодая женщина погибла из-за того, что осталась без присмотра врачей после перенесенной тяжелой операции, и не могла контролировать свои действия. По факту гибели пациентки проводилась проверка, по окончании которой было отказано в возбуждении уголовного дела. Как рассказали информагентству знакомые семьи, родственники получили письмо с извинениями от руководства больницы, где случилась эта трагедия.



