Происшествия

В Волгоградской области мужчина выпал из окна хирургического отделения ЦРБ

Происшествия 11.11.2019 14:53
6418 4
11.11.2019 14:53


Очередная трагедия в больнице произошла в Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» пациенты центральной районной больницы Ленинского района, утром в субботу из окна хирургического отделения ЦРБ, расположенного на 4-ом этаже, выпал мужчина. По сведениям информагентства, погибшему было 53 года и он тяжело болел. В СУ СКР по Волгоградской области информагентству пояснили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.
Напомним, недавно подобный трагический случай произошел в Волгограде. В ночь с 16 на 17 октября в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25 из окна реанимации нейрохирургического отделения выпала 29-летняя Вера Седых. Ее близкие высказывали подозрения, что молодая женщина погибла из-за того, что осталась без присмотра врачей после перенесенной тяжелой операции, и не могла контролировать свои действия. По факту гибели пациентки проводилась проверка, по окончании которой было отказано в возбуждении уголовного дела. Как рассказали информагентству знакомые семьи, родственники получили письмо с извинениями от руководства больницы, где случилась эта трагедия. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Происшествия
11.11.2019 09:40
Происшествия 11.11.2019 09:40
1284 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.11.2019 11:12
Происшествия 10.11.2019 11:12
1837 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.11.2019 09:54
Происшествия 10.11.2019 09:54
2382 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.11.2019 09:34
Происшествия 09.11.2019 09:34
4284 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 13:29
Происшествия 08.11.2019 13:29
4461 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 12:16
Происшествия 08.11.2019 12:16
5739 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 11:23
Происшествия 08.11.2019 11:23
2516 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 08:14
Происшествия 08.11.2019 08:14
20383 23 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.11.2019 17:15
Происшествия 07.11.2019 17:15
5151 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.11.2019 10:22
Происшествия 07.11.2019 10:22
1755 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.11.2019 10:10
Происшествия 07.11.2019 10:10
4687 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2019 12:25
Происшествия 06.11.2019 12:25
2890 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2019 10:08
Происшествия 06.11.2019 10:08
771 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2019 09:47
Происшествия 06.11.2019 09:47
6682 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2019 09:32
Происшествия 06.11.2019 09:32
1651 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:30
Пойманного в Швеции экс-депутата Волгоградской гордумы на родине с нетерпением ждут приставыСмотреть фотографии
16:27
«Весной нам скажут, что воды нет»: волгоградский эколог – о щедрых зимних сбросах на Волжской ГЭССмотреть фотографии
15:47
МегаФон открывает интернет-магазин на TmallСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде строители новой дороги попали в сетиСмотреть фотографии
15:34
Новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 11 ноябряСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде 90-летний ликвидатор нацподполья воюет за выплату ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
14:53
В Волгоградской области мужчина выпал из окна хирургического отделения ЦРБСмотреть фотографии
12:57
Контроль техники безопасности: «Ростелеком» запускает «умные каски»Смотреть фотографии
12:51
В Волгограде скандал с вырубкой леса на острове Сарпинский дошел до судаСмотреть фотографии
12:28
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в ВолгоградСмотреть фотографии
12:15
Чиновники расскажут о карьерных перспективах предпенсионеров Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
На Центральной набережной Волгограда устанавливают светящиеся качелиСмотреть фотографии
11:47
Малышу из Камышина Волгоградской области нужна помощь добрых людейСмотреть фотографии
11:36
По делу о гибели двоих человек в ДТП с участием экс-мэра Волжского назначены экспертизыСмотреть фотографии
11:00
Диспетчерскую службу АО «КАУСТИК» оборудовали новой системой связиСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде УК поплатилась за отсутствие ремонта в подъездеСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом гражданин Азербайджана погиб под колесами автомобиля из Ставропольского краяСмотреть фотографии
08:10
Под Волгоградом дачница пыталась снести мини-птицеферму соседейСмотреть фотографии
20:34
Волгоградские росгвардейцы будут учиться на «человека-паука»Смотреть фотографии
19:56
Путин поцеловал руку Почетному гражданину Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
«Рубят и вывозят»: остров Сарпинский в Волгограде не спасает карантин Смотреть фотографии
18:22
Студенты СПбГУ из Волгограда в шоке от истории с доцентом, подозреваемым в расчленении аспиранткиСмотреть фотографии
16:05
«Все твои трещинки»: в Волгограде строителей заставили вернуться на сделанные к ЧМ-2018 дорогиСмотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области пожилой вкладчик финансового «мыльного пузыря» дважды потерял свои сбереженияСмотреть фотографии
12:06
«Мы вам устроим!»: в Волгограде обманутые дольщики вышли на митинг Смотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгоградской области водитель легковушки не заметил «КАМАЗ» из-за музыкиСмотреть фотографии
10:12
Строители уходят с моста через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом на московской трассе ночью друг в друга врезались два грузовикаСмотреть фотографии
19:54
В преддверии митинга обманутых дольщиков в Госстройнадзоре Волгоградской области прокомментировали ситуацию Смотреть фотографииCмотреть видео
18:11
В Волгограде известный дирижер зажег танцами оркестр и зрителейСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 