Общество 06.11.2019 13:28
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06.11.2019 13:28
По требованию прокурора восстановлены права гражданина на бесплатные лекарства. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с жалобой на невозможность получения жизненно необходимых препаратов в надзорный орган обратился 67-летний пенсионер из Городищенского района.
Страдающий заболеванием сердца и сахарным диабетом мужчина длительное время не обеспечивался лекарственным препаратом «Бисопролол» и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови.
По фактам нарушений прав граждан в сфере лекарственного обеспечения прокуратурой Городищенского района внесено представление в адрес председателя комитета здравоохранения Волгоградской области, по итогам рассмотрения которого заявитель обеспечен необходимыми препаратами.
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