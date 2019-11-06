



По требованию прокурора восстановлены права гражданина на бесплатные лекарства. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с жалобой на невозможность получения жизненно необходимых препаратов в надзорный орган обратился 67-летний пенсионер из Городищенского района.

Страдающий заболеванием сердца и сахарным диабетом мужчина длительное время не обеспечивался лекарственным препаратом «Бисопролол» и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови.

По фактам нарушений прав граждан в сфере лекарственного обеспечения прокуратурой Городищенского района внесено представление в адрес председателя комитета здравоохранения Волгоградской области, по итогам рассмотрения которого заявитель обеспечен необходимыми препаратами.



