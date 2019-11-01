Общество

«Переобуть» машины настоятельно советует ГАИ автолюбителям Волгоградской области

Общество 01.11.2019 12:20
745 3
01.11.2019 12:20




Сменить летнюю резину на зимнюю рекомендует автовладельцам Волгоградской области Госавтоинспекция. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погоды с похолоданием в ночное и вечернее время до минусовых температур. Уже этой ночью в северных районах Волгограда столбик термометра опускался до -7.
Морозная погода может обернуться ростом ДТП, поскольку многие автомобилисты зачастую не спешат «переобувать» свои машины. Полицейские призывают водителей задуматься о своевременной замене летних шин на зимние. Также правоохранители советуют  учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Резкие маневры также могут быть опасными. Наибольшая вероятность возникновения гололеда существует на мостах и путепроводах, а также в местах торможения машин - перед перекрестками и пешеходными переходами. 
О необходимости сменить резину автолюбителям напоминают и специальные памятки, которые им вручают полицейские на постах ДПС и в других местах несения службы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в суде
20.10.2019 21:02
46004 127
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты
09.10.2019 13:58
31409 40
Газовики заплатят волгоградской пенсионерке за месяц жизни без плиты из-за «плохих соседей»
23.10.2019 07:06
21288 19
Общество
01.11.2019 13:56
Общество 01.11.2019 13:56
3751 6 Обсудить

0
Далее
Общество
01.11.2019 11:05
Общество 01.11.2019 11:05
3473 8 Обсудить

0
Далее
Общество
01.11.2019 10:30
Общество 01.11.2019 10:30
2399 4 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2019 18:20
Общество 31.10.2019 18:20
1074 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2019 16:40
Общество 31.10.2019 16:40
1535 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2019 16:02
Общество 31.10.2019 16:02
3857 2 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2019 11:14
Общество 31.10.2019 11:14
2205 1 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2019 11:00
Общество 31.10.2019 11:00
15220 21 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2019 10:11
Общество 31.10.2019 10:11
2829 3 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2019 20:45
Общество 30.10.2019 20:45
11492 1 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2019 12:00
Общество 30.10.2019 12:00
2062 4 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2019 10:19
Общество 30.10.2019 10:19
11514 22 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2019 09:04
Общество 30.10.2019 09:04
4993 3 Обсудить

0
Далее
Общество
29.10.2019 13:24
Общество 29.10.2019 13:24
6893 12 Обсудить

0
Далее
Общество
29.10.2019 11:55
Общество 29.10.2019 11:55
2320 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:10
Яблоки от «Садов Придонья» хотят покупать и в АфрикеСмотреть фотографии
13:56
В павильонах семьи экс-депутата Волгоградской гордумы незаконно продавали пиво, цветы и фастфудСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области прокуроры нашли нарушения на производстве асфальтобетонаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде квартиру больных пенсионерок «отжали» за микрокредитСмотреть фотографии
12:20
«Переобуть» машины настоятельно советует ГАИ автолюбителям Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
В детской поликлинике в Волгограде пьяная мать угрожала ножницами педиатруСмотреть фотографии
11:43
«Теневые» зарплаты и проверки бизнеса: волгоградские налоговики подвели итоги работыСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области средняя зарплата увеличилась на 7 рублейСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде участница пикета мерзла ради противников мусорного полигона в АрхангельскеСмотреть фотографии
11:00
Ехали со свадьбы: в Волгоградской области в ДТП пострадали пятеро детей, погиб мужчина Смотреть фотографии
10:48
В руднике Гремячинского ГОКа построили более 15 км выработокСмотреть фотографии
10:30
Жителям ничейного дома в Волгограде предложили избавиться от коммунальных мук с помощью «МУК»Смотреть фотографии
10:27
Лаборант АО «КАУСТИК» награждена знаком отличия «Почетный наставник»Смотреть фотографии
10:16
В администрации Волгоградской области распределили ролиСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде ДТП с автобусом повлияло на движение троллейбусовСмотреть фотографии
08:54
ТМК провела единый день Бережливого производстваСмотреть фотографии
21:27
Экологический скандал в Волгоградской области грозит перерасти в коррупционный Смотреть фотографии
17:44
Компания из Оренбурга поплатилась репутацией за срыв контракта в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
Волгоградка идет под суд за убийство пожилой няни 4-летнего сынаСмотреть фотографии
16:40
Коты не ваши: СТС требует с волгоградских предпринимателей компенсацию за своих мультгероевСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области после пожаров 2010 года до сих пор не могут построить пожарные депоСмотреть фотографии
14:19
В Волгоградской области вскрыли аферу с "левым" молоком для учреждений ФСИНСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Вперед на экспорт: на "Волгоград Арене" иностранцам показали лучшееСмотреть фотографии
13:20
Депутаты Волгоградской облдумы избавили себя от лишнего чтения бюджетаСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский политех вышел в полуфинал чемпионата по мира по программированиюСмотреть фотографии
12:11
Житель Волгограда отрезал головы жене и материСмотреть фотографии
11:23
Главу Центрального района Волгограда уволили за пустыню за храмом Александра Невского Смотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Первый снег выпал на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде рассмотрят жалобу на возможные приписки на выборах после вмешательства Генпрокуратуры РФСмотреть фотографии
10:11
Александре Пахмутовой присвоили звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 