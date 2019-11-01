Общество 01.11.2019 12:20
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01.11.2019 12:20
Сменить летнюю резину на зимнюю рекомендует автовладельцам Волгоградской области Госавтоинспекция. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погоды с похолоданием в ночное и вечернее время до минусовых температур. Уже этой ночью в северных районах Волгограда столбик термометра опускался до -7.
Морозная погода может обернуться ростом ДТП, поскольку многие автомобилисты зачастую не спешат «переобувать» свои машины. Полицейские призывают водителей задуматься о своевременной замене летних шин на зимние. Также правоохранители советуют учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Резкие маневры также могут быть опасными. Наибольшая вероятность возникновения гололеда существует на мостах и путепроводах, а также в местах торможения машин - перед перекрестками и пешеходными переходами.
О необходимости сменить резину автолюбителям напоминают и специальные памятки, которые им вручают полицейские на постах ДПС и в других местах несения службы.
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