Происшествия

В Волгоградской области конфликт из-за детей закончился убийством

Происшествия 25.10.2019 13:18
1207 4
25.10.2019 13:18


В убийстве сожителя свой бывшей супруги подозревается 27-летний житель Калача-на-Дону. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель СО по Калачевскому району СУ СКР по Волгоградской области Алексей Аносов, мужчину задержали после конфликта, произошедшего в доме, где проживала его бывшая жена с новым возлюбленным. Известно, что подозреваемый решил выяснить отношения из-за совместных детей, которых забрали у мужчины органы опеки. Конфликт быстро перерос в драку, в результате которой женщину с побоями госпитализировали в больницу, а её сожитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
Установлено, что его смерть наступила в результате тупой травмы головы. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, ранее подозреваемый проживал в районном центре вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. Однако супруги все время конфликтовали из-за пристрастия женщины к алкоголю. В июне текущего года ее лишили родительских прав. Детей забрал к себе бывший супруг. Женщина подговорила своего сожителя написать на бывшего мужа заявление в органы опеки, указав, что он не справляется со своими обязанностями. На период разбирательства несовершеннолетних вновь поместили в специализированное учреждение. 
В ходе первого же допроса свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал. По решению суда он арестован.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в Волгограде
10.10.2019 19:15
43595 0
В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"
03.10.2019 19:46
41320 4
В Волгограде двое полицейских погибли в ночной аварии с трамвайным спецвагоном
22.10.2019 07:57
32532 7
Происшествия
25.10.2019 14:34
Происшествия 25.10.2019 14:34
1773 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 11:57
Происшествия 25.10.2019 11:57
1103 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.10.2019 17:17
Происшествия 24.10.2019 17:17
19131 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.10.2019 15:19
Происшествия 24.10.2019 15:19
9734 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 17:31
Происшествия 23.10.2019 17:31
13888 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 16:20
Происшествия 23.10.2019 16:20
18749 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 15:16
Происшествия 23.10.2019 15:16
19682 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 13:51
Происшествия 23.10.2019 13:51
24012 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 12:43
Происшествия 23.10.2019 12:43
2660 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 11:18
Происшествия 23.10.2019 11:18
1705 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 10:19
Происшествия 23.10.2019 10:19
688 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.10.2019 17:46
Происшествия 22.10.2019 17:46
1944 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.10.2019 10:09
Происшествия 22.10.2019 10:09
10216 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.10.2019 08:56
Происшествия 22.10.2019 08:56
6220 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.10.2019 07:57
Происшествия 22.10.2019 07:57
32532 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:06
В Светлом Яре благодаря сотрудникам АО «КАУСТИК» появилась аллея самаркандских тополейСмотреть фотографии
14:44
Иностранцев оставили без земли на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
14:34
Под Волгоградом обиженный зарплатой водитель сжег машины работодателяСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области конфликт из-за детей закончился убийствомСмотреть фотографии
13:01
Сбербанк поддерживает Дни международного бизнеса в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:57
Автомобиль в залоге угнали от арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Новый расчет платы имущественного налога в Волгограде депутаты приняли без обсужденийСмотреть фотографии
11:15
Что смотреть на каникулах: 7 киноновинок для школьников всех возрастовСмотреть фотографии
10:11
От дипломатии в ЖКХ: спикер гордумы Волгограда сложил свои полномочияСмотреть фотографии
09:34
13 губернаторов возглавят «Единую Россию» в своих регионахСмотреть фотографии
09:34
Бывшего главу района Волгоградской области уволят с «теплого» местаСмотреть фотографии
07:47
Главный застройщик проблемных домов в Волгограде не желает быть «золотой рыбкой»Смотреть фотографии
18:02
Волгоград докатился до кладбищенских войн: проигравший суды похоронный монополист не хочет подвинуться Смотреть фотографии
17:51
В Волгограде командир роты угодил под суд за "большую стирку"Смотреть фотографии
17:29
Губернатор Волгоградской области оставил «в строю» своих замов по промышленности и АПКСмотреть фотографии
17:17
МВД РФ: «Антон 2131» из Волгограда подозревается в хищении персональных данных клиентов банков Смотреть фотографии
16:36
Волгоградский «КАУСТИК» открыл турникеты для выпускников профильных учебных заведенийСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде облздрав заставили выдать лекарства инвалиду-сердечникуСмотреть фотографии
15:19
Жуткое ДТП под Волгоградом : лоб в лоб столкнулись две легковушкиСмотреть фотографии
15:05
Вода от дождевых паводков идет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:53
Автоцентр в Волгограде уличили в хитростях с рекламой кредитовСмотреть фотографии
14:09
Долги по зарплате в Волгоградской области "испугались" министра трудаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде дам-лжериэлторов осудили за мошенничество на 39 миллионовСмотреть фотографии
13:38
Триллион рублей за два года: от нового замгубернатора ждут подъема экономики Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:41
Волгоградский суд остался непреклонен к несостоявшимся "революционерам"Смотреть фотографии
12:23
Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальцеСмотреть фотографии
12:20
Суд разрешил уголовное преследование экс-полицейского по делу о крушении катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде приговор осужденному на 9 лет колонии общественнику Гольдеру обжалованСмотреть фотографии
10:52
Волгоградских предпринимателей научат управлять проектами по гибким методологиямСмотреть фотографии
10:12
Волгоградский алюминиевый завод возобновил экскурсии для школьников в рамках профориентационной программы предприятияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 