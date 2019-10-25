В Волгоградской области конфликт из-за детей закончился убийством

Происшествия 25.10.2019 13:18
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25.10.2019 13:18
В убийстве сожителя свой бывшей супруги подозревается 27-летний житель Калача-на-Дону. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель СО по Калачевскому району СУ СКР по Волгоградской области Алексей Аносов, мужчину задержали после конфликта, произошедшего в доме, где проживала его бывшая жена с новым возлюбленным. Известно, что подозреваемый решил выяснить отношения из-за совместных детей, которых забрали у мужчины органы опеки. Конфликт быстро перерос в драку, в результате которой женщину с побоями госпитализировали в больницу, а её сожитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
Установлено, что его смерть наступила в результате тупой травмы головы. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, ранее подозреваемый проживал в районном центре вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. Однако супруги все время конфликтовали из-за пристрастия женщины к алкоголю. В июне текущего года ее лишили родительских прав. Детей забрал к себе бывший супруг. Женщина подговорила своего сожителя написать на бывшего мужа заявление в органы опеки, указав, что он не справляется со своими обязанностями. На период разбирательства несовершеннолетних вновь поместили в специализированное учреждение.
В ходе первого же допроса свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал. По решению суда он арестован.
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