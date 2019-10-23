В Волгограде УК оштрафовали за полчища членистоногих в многоэтажке

Общество 23.10.2019 08:17
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23.10.2019 08:17
ООО «МУК» в Волгограде наказано за нарушение требований санитарного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для применения административных санкций стало нашествие синантропных членистоногих – тараканов – в жилом доме №6 по ул. Рионская. Управляющую компанию привлекли к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и оштрафовали на 18 тысяч рублей за то, что коммунальщики не обрабатывали места общего пользования.
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