Экономика

Операторы электронных площадок — за сохранение конкуренции

Экономика 23.10.2019 13:41
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23.10.2019 13:41


Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%1. В комментарии эксперты МВФ указывают на необходимость дальнейших структурных реформ в стране, в том числе улучшения процесса проведения госзакупок. Между тем, 24 октября в Совете Федерации планируют начать рассмотрение законопроекта, направленного на дальнейшее регулирование этого рынка2.
Система организации госзакупок в России делится на три уровня: федеральный, субъектовый и муниципальный. Два последних доступны малому и среднему бизнесу и за счет этого показывают активный прирост сделок в количественном и денежном выражении. Поэтому цифровизация и повышение эффективности этого направления – одна из важнейших тем для федеральных и муниципальных властей. 
В течение последних трех лет на субъектовом уровне активно развивается формат электронных магазинов – онлайн-торговых площадок, где заказчики размещают свои извещения о потребности в закупке и собирают заявки участников по ней, по такой схеме проходит порядка 85% всех закупок малого объема. Второй способ – это когда поставщик размещает свои прайс-листы в электронном магазине, а заказчик соглашается с офертой поставщика, то есть осуществляет закупку на основании предложения участника о продаже.
Эффективность этого инструмента подтверждают цифры. В 2018 году общий объем торгов через такие магазины превысил 800 млрд рублей, а количество сделок превысило 20 млн штук. В 2019 году положительная динамика усилилась. Сейчас в среднем ежемесячно через электронные магазины проходит более 200 тысяч закупок на 8 млрд рублей3.
Электронные магазины стали основными торговыми площадками для предприятий малого и среднего бизнеса, которые являются ключевыми хозяйствующими субъектами для развития экономики, усиливая ее через инновационную активность.  Развитие этого сегмента во многом зависит от мер государственной поддержки, в том числе и через госзакупки, говорят участники рынка, а здоровая конкуренция – важнейшее условие развития и функционирования рыночной экономики любой страны. 
Волгоградская область (пилотный регион по автоматизации закупок малого объема) успешно использует Электронный магазин с 2016 года — благодаря этой системе закупки малого объема удалось сделать открытыми и доступными для всех потенциальных участников, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. С ноября 2018 года к системе подключились все районы и городские округа для проведения муниципальных торгов. Так, за период работы Электронного магазина проведено более 110,9 тысяч закупок с суммой контрактов более 4,6 миллиарда рублей. По результатам торгов получена экономия бюджетных средств в размере 267,25 миллиона рублей4
При этом излишнее административное регулирование без учета накопленного опыта и использования уже эффективно работающих технологий может отбросить регионы на 4-5 лет назад и фактически отправит в корзину позитивные достижения, полученные в этой области за последние годы.
«Мы регулярно принимаем участие в закупках малого объема через соответствующие платформы, подаем заявки на опубликованные извещения, это приносит нам до 50% оборота компании в год. Хотя уровень конкуренции довольно высокий, мы работаем в сегменте продуктов питания, спрос также находится на достаточном уровне», — комментирует один из участников закупок малого объема.
На федеральном уровне с 1 марта 2019 года может работать только одна площадка – единый агрегатор торговли «Березка». Рынок довольно осторожно относится к такому решению. Например, по данным за июль 2019 года объем торгов на «Березке» составил всего 190 млн рублей. Это в 40 раз меньше торгов, проводимых в других электронных магазинах5.
К осенней сессии Госдумы может возникнуть прецедент перевода всех закупок малого объема субъектового и муниципального уровня на ЕАТ Березка, то есть всего рынка полностью, и у этого решения есть ряд недостатков:
— игнорирование накопленного опыта в отношении электронных магазинов, которые широко используются в регионах
— монополизация, следовательно, стагнация рынка ЗМО, уход от конкуренции, которая дает импульс развитию этого сегмента
— очередное перекраивание сложившейся практики очень ресурсоемко как для заказчиков, так и для поставщиков, большинство из которых – субъекты МСП, сокращение экономического потенциала сегмента на неопределенный срок
В регионах объясняют скептицизм по отношению к новому оператору желанием сохранить возможность выбора и уже ставшую привычной практику малых закупок. Участники торгов отмечают, нынешняя модель размещения закупок малого объема зарекомендовала себя с лучшей стороны и вряд ли стоит ее менять. Хотя интеграции могут быть неплохим дополнительным решением.

 


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