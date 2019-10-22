В Египет на учения летят военнослужащие Волгоградской области

Общество 22.10.2019 13:04
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22.10.2019 13:04
Впервые участие в российско-египетском учении войск ПВО «Стрела Дружбы-2019» примут участие военнослужащие соединения и воинских частей ПВО, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО. Учения пройдут с 26 октября по 7 ноября на территории Египта. «Совместное учение пройдет в три этапа. В ходе первого этапа военнослужащие двух стран проведут слаживание пунктов управления и расчетов боевых машин, слаживание подразделений при выдвижении на стартовые (огневые) позиции, а также выполнение совместных учебных стрельб. На втором этапе учения специалистами войсковой противовоздушной обороны будут отработаны элементы подготовки и ведения боевых действий. Заключительным этапом учения станет практическое выполнение отражения удара воздушного противника подразделениями ПВО», – рассказал Валерий Черныш - заместитель начальника войск ПВО и авиации ЮВО.
Фото пресс-службы ЮВО
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