Происшествия 21.10.2019 16:10
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21.10.2019 16:10
Тело 33-х летнего жителя Котовского района Волгоградской области, работавшего машинистом, найдено накануне вечером в автомобиле. Поврежденная как после ДТП машина стояла в поле в нескольких километрах от села Моисеево. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчину с огнестрельным ранением в голову обнаружил его брат. Сейчас идет расследование причин трагедии.
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