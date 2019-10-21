Происшествия

Машиниста с простреленной головой нашли в поле у села в Волгоградской области

Происшествия 21.10.2019 16:10
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21.10.2019 16:10


Тело 33-х летнего жителя Котовского района Волгоградской области, работавшего машинистом, найдено накануне вечером в автомобиле. Поврежденная как после ДТП машина стояла в поле в нескольких километрах от села Моисеево. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчину с огнестрельным ранением в голову обнаружил его брат. Сейчас идет расследование причин трагедии.

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