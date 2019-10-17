Общество 17.10.2019 12:44
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17.10.2019 12:44
1 млн рублей компенсации морально вреда отсудил у Городищенской ЦРБ мужчина, жена которого скончалась от непрофессиональных действий врача. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, также медучреждение обязано оплатить расходы на погребение женщины в сумме 94 тысячи рублей. Решение суда вступило в законную силу. У мужчины остался ребенок – мальчик школьного возраста.
44-летняя пациентка Городищенской больницы скончалась в ноябре 2017 года после введения эпидуральной анестезии. Врач-анестезиолог допустил ряд грубых нарушений при выполнении манипуляций. Так, процедура выполнялась в общей палате, а не в специальном помещении в отсутствие необходимых средств наблюдения за больной, а также реанимации и интенсивной терапии. В итоге у женщины после введения препарата остановилось сердце и произошло постгепоксическое повреждение головного мозга. Спустя неделю она скончалась.
В апреле текущего года врач был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.
После вынесения приговора муж погибшей обратился в Городищенский районный суд с иском к ЦРБ о получении денежной компенсации. Решение суда о взыскании с ответчика почти 1,1 млн рублей не устроило обе стороны. В апелляционной инстанции областной суд оставил его в силе.
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