Экономика 15.10.2019 17:49
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15.10.2019 17:49
При поддержке Сбербанка в Волгограде прошла выставка-ярмарка недвижимости «МетрБум 2019». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, более 1500 волгоградцев смогли узнать, где и как приобрести жилье по привлекательным условиям, а также проконсультироваться по вопросам ипотечного кредитования.
Участие в выставке приняли ведущие застройщики и агентства недвижимости Волгоградской области. Все представленные объекты строительных компаний: «Горстрой-Альянс.Ас», «ТМ-Строй», «Крео», «Пересвет-Юг», «Волгосрой», «Ваш выбор», «Стройсервис» (ТПГ БИС), «Долина», - аккредитованы Волгоградским отделением ПАО Сбербанк. У многих из них можно приобрести жилье, взяв ипотеку по минимальной действующей ставке в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».
«Покупка квартиры с помощью ипотеки – один из основных способов решения жилищного вопроса для волгоградцев. Мы постоянно совершенствует продукты и сервисы, чтобы получение ипотеки было максимально комфортным для наших клиентов. Так, недавно мы снизили размер первоначального взноса и минимальную ставку по базовым ипотечным программам. Приятно думать, что прошедшая выставка помогла многим жителям области реализовать мечту о покупке квартиры», - отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.
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