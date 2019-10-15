



При поддержке Сбербанка в Волгограде прошла выставка-ярмарка недвижимости «МетрБум 2019». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, более 1500 волгоградцев смогли узнать, где и как приобрести жилье по привлекательным условиям, а также проконсультироваться по вопросам ипотечного кредитования.

Участие в выставке приняли ведущие застройщики и агентства недвижимости Волгоградской области. Все представленные объекты строительных компаний: «Горстрой-Альянс.Ас», «ТМ-Строй», «Крео», «Пересвет-Юг», «Волгосрой», «Ваш выбор», «Стройсервис» (ТПГ БИС), «Долина», - аккредитованы Волгоградским отделением ПАО Сбербанк. У многих из них можно приобрести жилье, взяв ипотеку по минимальной действующей ставке в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».