В Волгограде кинотеатр «Мори Синема» заставили честно рассказать о хитрых скидках





Кинотеатр «Мори Синема» исполнил требование Волгоградского управления федеральной антимонопольной службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФАС, ранее владельцам развлекательного центра поступило предупреждение о необходимости рассказать потребителям всю правду о скидках, которые действуют далеко не на все фильмы. В том числе, скидки зачастую не распространяются на первую прокатную неделю блокбастеров или при наличии запрета прокатной компании. С жалобой на кинотеатр в УФАС обратился один из клиентов «Мори Синема», который посчитал свои права нарушенными.

Кинотеатр исполнил требования контролирующего органа и разместил на своем сайте новую вкладку «Список блокбастеров». Кроме того, информация об условиях действия скидок продублирована на кассах и стендах. Волгоградское УФАС приняло данные доказательства как свидетельство прекращения акта недобросовестной конкуренции.



