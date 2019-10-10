В Волгограде кинотеатр «Мори Синема» заставили честно рассказать о хитрых скидках

Общество 10.10.2019 17:12
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10.10.2019 17:12
Кинотеатр «Мори Синема» исполнил требование Волгоградского управления федеральной антимонопольной службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФАС, ранее владельцам развлекательного центра поступило предупреждение о необходимости рассказать потребителям всю правду о скидках, которые действуют далеко не на все фильмы. В том числе, скидки зачастую не распространяются на первую прокатную неделю блокбастеров или при наличии запрета прокатной компании. С жалобой на кинотеатр в УФАС обратился один из клиентов «Мори Синема», который посчитал свои права нарушенными.
Кинотеатр исполнил требования контролирующего органа и разместил на своем сайте новую вкладку «Список блокбастеров». Кроме того, информация об условиях действия скидок продублирована на кассах и стендах. Волгоградское УФАС приняло данные доказательства как свидетельство прекращения акта недобросовестной конкуренции.
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