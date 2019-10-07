Арбитражный суд Волгоградской области лишился вывески ради обновления

Общество 07.10.2019 15:40
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07.10.2019 15:40
На здании, расположенном на улице 7-й Гвардейской, еще в пятницу красовалась вывеска Арбитражного суда Волгоградской области. Однако сегодня, как сообщает ИА «Высота 102», синие буквы, известные многим жителям Волгограда, исчезли. Как пояснили информагентству в органе правосудия, вывеску сняли для реставрации и обновления. В ближайшее время все вернется на свои места.
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