Происшествия 07.10.2019 10:09
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07.10.2019 10:09
Автомобиль "Audi A7", которым управлял 27-летний водитель, ночью врезался в разделительное ограждение в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в результате ДТП пострадали пять человек - сам водитель и его 28-летний, 18-летняя, 15-летняя и 18-летняя пассажиры. С различными травмами они были доставлены в больницу.
Авария произошла ночью напротив дома №47 по улице Ленина. По предварительной информации, водитель иномарки, двигаясь в поселок Гумрак, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.
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