В Волгоградской области две женщины пострадали в перевернувшейся маршрутке

Происшествия 06.10.2019 21:59
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06.10.2019 21:59
Две женщины пострадали в ДТП с маршруткой в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, у женщин, которые находились в «Газели», диагностировано сотрясение головного мозга. Авария случилась сегодня днем. Водитель микроавтобуса «Ленинск-Маляевка» в этот день не работал на маршруте, однако взял с собой попутчиц. После столкновения с «Ваз-2112» «Газель» свалилась на бок.
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