Главное
За восемь месяцев количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%
Телеком 02.10.2019 15:39
64 0
02.10.2019 15:39
В России продолжается активное развитие сетей мобильной связи операторов «большой четверки». Как сообщает ИА "Высота 102", по данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, за восемь месяцев количество РЭС основных операторов сотовой связи возросло до 774,8 тыс., что на 11% выше показателей начала года.
Наибольшее количество РЭС остается у ПАО «МегаФон» - 245 693. У ПАО «МТС» - 186 607, у ПАО «ВымпелКом» - 166 111 и у ООО «Т2Мобайл» - 176 487. Вместе с тем по темпам развития сетей связи продолжают лидировать ООО «Т2Мобайл» (+19%) и ПАО «ВымпелКом» (+13%).
При этом рост числа РЭС происходит преимущественно за счет развития сетей четвертого поколения (+25% с начала года), позволяющих предоставлять контентные услуги и услуги передачи данных на максимальных скоростях. На начало сентября в этом стандарте действовало 306 777 РЭС.
Всего на территории России эксплуатируется более 2 млн. РЭС различных служб радиосвязи.
Реклама
Популярное по теме
13.09.2019 14:44
9930 1
03.09.2019 10:02
2186 0
12.09.2019 12:01
1673 0
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игр02.10.2019 15:57
«Ростелеком» представил волгоградцам Единую биометрическую систему30.09.2019 09:25
«Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию26.09.2019 12:57
«Ростелеком»: установлен мировой рекорд по передаче квантовых ключей шифрования25.09.2019 13:13
Школьные годы чудесные: платформа «Лицей» обеспечит качественное обучение24.09.2019 13:41
МегаФон и СПбГУ открыли первую студенческую 5G-лабораторию23.09.2019 14:14
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием23.09.2019 13:17
Кибербезопасность: «Ростелеком» научил правильному поведению в сети23.09.2019 12:12
Компании Юга интегрируют телефонию с CRM19.09.2019 16:22
МегаФон показал рекордные скорости 5G в России13.09.2019 14:44
«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборах12.09.2019 12:01
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности09.09.2019 15:19
«Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов Google09.09.2019 12:24
«Ростелеком» обеспечит телекоммуникационными услугами новый ХАБ Приморья05.09.2019 15:04
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе03.09.2019 15:22
Реклама