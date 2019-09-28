Общество 28.09.2019 16:47
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28.09.2019 16:47
Сегодня в Красноармейском районе Волгограда на деревянном доме №17 по улице Олимпийской осыпалась облицовочная кирпичная кладка на площади 4 квадратных метра. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники управляющей компании убирают мусор, работу контролируют специалисты районной администрации.
Деревянный двухэтажный дом по улице Олимпийской построили в середине 50-х годов прошлого века. После признания строения не пригодным для проживания, его включили в программу по расселению аварийного жилья.
В текущем году в регионе стартовала новая программа по расселению ветхого жилого фонда. В областном центре предстоит расселить 251 дом, жители которых получат новые благоустроенные квартиры. Муниципалитет уже объявил аукционы для приобретения квартир для волгоградцев, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными. Новую жилплощадь до конца года получат около 200 человек – собственников и нанимателей жилых помещений в шести домах в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда.
Расселение жителей аварийных домов проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Для его реализации весной этого года в регионе была разработана адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах.
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