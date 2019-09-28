Водителя из Волгограда на пути в столицу остановила косуля

Происшествия 28.09.2019 10:25
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28.09.2019 10:25
Водитель автомобиля «Лада 219010» пострадала в результате ДТП с косулей на трассе Москва-Волгоград. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на 842 км автодороги во Фроловском районе. Автомобиль под управлением 31-летней женщины двигался в сторону Москвы. После столкновения с косулей водителя доставили в больницу с травмой руки.
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