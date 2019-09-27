Экономика

Сбербанк планирует значительно либерализовать условия кредитования для застройщиков жилья

Экономика 27.09.2019 17:34
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27.09.2019 17:34


Сбербанк одобрил 470 заявок от застройщиков жилья на кредитование с использованием счетов эскроу на общую сумму 490 миллиардов рублей,  сообщил журналистам федеральных и региональных СМИ в ходе состоявшейся накануне пресс-конференции вице-президент банка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов. Основной «всплеск» подачи заявок пришелся на 2 квартал текущего года.
Сбербанк планирует уже в октябре текущего года  значительно либерализовать условия кредитования для застройщиков жилья. «Мы готовы создать особые условия по хорошим проектам и снять требование по наличию 15% собственных средств при проектном кредитовании. Достаточно будет иметь только земельный участок, даже если его стоимость ниже 15 %», - сообщил Сергей Бессонов журналистам.
Кроме того, банк планирует совместно с сервисом "ДомКлик" существенно снизить ставки по ипотеке для покупателей новостроек на период строительства. Предполагается  также сократить время рассмотрения заявок на проектное финансирование до 25 дней. Пилот реализуется во всех территориальных банках и распространяется на сделки инвестиционного и контрактного кредитования, сделки на принципах проектного финансирования, включая проекты по жилищному строительству и строительству коммерческой недвижимости.
«Сбербанк, продолжая совершенствовать кредитные процедуры, последовательно работает над их оптимизацией. Мы ставим перед собой амбициозную задачу — построить оптимальный процесс для клиентов, направленный на сокращение сроков рассмотрения заявок по проектному финансированию и на снижение стоимости. За последние годы нам удалось улучшить кредитный процесс, однако потенциал оптимизации не исчерпан», - пояснил Сергей Бессонов.
Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Бессонов отметил, что ожидаемого в связи с новыми условиями глобального повышения цен на жилье пока не наблюдается: «Мы оцениваем переход на проектное финансирование позитивно. Было много предположений, однако планомерный переход на кредитование с использованием счетов эскроу идет без потрясений. Какая будет динамика – узнаем в январе будущего года».
Отметим, что в Волгоградской области Сбербанк подписал первое и пока единственное  в регионе соглашение о финансировании строительства и ведении счетов эскроу  с одним  из крупных застройщиков Волгограда - ООО «Синара-Девелопмент» в августе текущего года. Проектное финансирование в рамках новой модели получил жилой комплекс «Романовъ-2». Как пояснила ИА «Высота 102» начальник отдела по работе с корпоративными клиентами Ольга Никуличева, в работе сейчас находится 5 заявок, по одной из них уже принято положительное решение.
Напомним, с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

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