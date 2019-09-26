



АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный Октябрь» по решению Арбитражного суда Волгоградской области заплатит более 589 миллионов АО «ВМК «Красный Октябрь», сообщает ИА «Высота 102». АО «ТД «МЗКО» задолжал предприятию 635 миллионов рублей за поставку металлопродукции по договору, датированному октябрем 2013 года. Как рассказали в пресс-службе ВМК, в феврале этого года металлургический комбинат «Красный Октябрь» обратился в суд в иском о взыскании задолженности за отгруженную продукцию. Имея все документы, подтверждающие факт получения металлопроката АО «ТД «МЗКО», суд обязал организацию перечислить в адрес АО «ВМК «Красный Октябрь» всю сумму задолженности – 635 миллионов рублей. Одновременно суд рассмотрел встречный иск АО «ТД «МЗ КО к АО «ВМК «Красный Октябрь» о взыскании порядка 226 миллионов рублей за поставку газа в мае 2018 года и продукции, приобретенной торговым домом у поставщиков, а также за строительство газоочистки ЭСПЦ-2.Так как суду не представлены надлежащие документы о наличии долга, этот иск был удовлетворен частично: из 226 миллионов комбинат должен заплатить только 46. Таким образом, по решению судебной инстанции АО «ВМК «Красный Октябрь» получит от АО «ТД «МЗКО» 589 миллионов рублей.