Расследования 24.09.2019 14:29
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24.09.2019 14:29
Шести женщинам и двум мужчинам грозят пожизненные, либо длительные сроки до 20 лет за покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня надзорный орган утвердил обвинительное заключение. По версии следствия, с октября 2015 года по январь 2018 года, согласно дистанционным указаниям координатора, сообщниками осуществлялась доставка наркотических средств из Московской области на территорию Астрахани, Волгограда, Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону и Рязани.
В дальнейшем наркотики расфасовывались на более мелкие дозы, которые распространялись через сеть тайников-закладок.
В состав организованной преступной группы входили шесть женщин в возрасте от 20 до 36 лет, двое из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними. Также в составе ОПГ были супруги двух фигуранток дела – мужчины 27 и 39 лет.
В рамках уголовного дела сообщникам инкриминируется покушение на сбыт более 3 кг 324 гр тяжелых синтетических наркотиков.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ОРЧ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в содеянном женщины признают полностью, мужчины - частично.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Рязанский городской суд.
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