



Похороны погибшего в ДТП председателя Алексеевского районного суда Олега Карпенко состоятся завтра, 25 сентября. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе областного суда. Церемония прощания пройдет в станице Алексеевской по адресу: ул. Тополевая, д.7. Олегу Карпенко было 46 лет. Он разбился на квадроцикле в ночь с 23 на 24 сентября.

Олег Карпенко – коренной житель станицы Алексеевской. В 1998 году окончил юридический факультет Волгоградского юридического института МВД России. Трудовую деятельность начинал в следственных органах. С 2001 по 2010 годы работал судьей Алексеевского районного суда, а с 2010-го по настоящее время являлся председателем суда.

Судебное сообщество Волгоградской области скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокое соболезнование родным и близким Олега Владимировича.



