Расследования 20.09.2019 12:17
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20.09.2019 12:17
Учредитель ООО "Строительные системы" Артем Бирюков.
От действий недобросовестного застройщика – ООО «Строительные системы», который возводит жилой комплекс «Изумрудный город» в Краснослободске - пострадал 21 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора по Волгоградской области. Речь идет о гражданах, которые вложили свои средства в строительство домов №1,3 и 5 по ул. Чулкова. В январе этого года ЖК «Изумрудный город», наконец, был включен в список проблемных объектов Волгоградской области, где надолго затормозилась стройка.
Согласно решению, принятому в ходе заседания рабочей группы администрации Волгоградской области по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав участников долевого строительства, с целью финансирования строительства данных домов АО "ВАИЖК" зарезервированы денежные средства для приобретения квартир в жилом комплексе. Пока точная сумма этих средств не определена. В настоящее время уже выкуплена квартира, что позволит приобрести дополнительные материалы для достройки объекта, заверили в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно о задержании учредителя ООО «Строительные системы», которое является застройщиком ЖК «Изумрудный город». Уголовное дело в отношении директора фирмы-застройщика возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере), по инициативе прокуратуры Волгоградской области. По версии следствия, был установлен факт расходования застройщиком денежных средств дольщиков на сумму более 19 миллионов рублей. Деньги потрачены на цели, не связанные со строительством. Ранее к учредителю фирмы Артему Бирюкову дольщики предъявляли ряд претензий, связанных с затягиванием сроков строительства домов, которые должны были возвести еще в 2015 году. Однако владелец фирмы кормил их обещаниями, которые не выполнял. При этом люди не могли взыскать с застройщика неустойку за срыв срока сдачи в эксплуатацию домов по решениям судов из-за отсутствия средств на счету застройщика.
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