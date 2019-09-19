Компании Юга интегрируют телефонию с CRM

Телеком 19.09.2019 16:22
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19.09.2019 16:22
Предприниматели Южного федерального округа в рамках конференции «CRM и продажи» познакомились с новыми возможностями IP-телефонии и современными CRM-системами. Участникам встречи были представлены реальные истории внедрения и использования виртуальных АТС и примеры их интеграций.
«Сегодня компании Юга России продолжают активно подключать IP-телефонию и использовать ее вместе с корпоративными CRM-системами. Лидерами по числу подключений сервисов выступают Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград», - комментирует ситуацию на рынке региона Иван Павлов, руководитель проектов Телфин, ведущего российского провайдера IP-телефонии, и один из докладчиков конференции.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба провайдера, компании Волгограда и других городов ЮФО отказываются от дорогостоящих «железных» АТС в пользу более удобных и экономически выгодных виртуальных АТС и интегрируют их с системами управления взаимоотношениями с клиентами для персонализации клиентского сервиса и увеличения объема продаж.
«При интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM-системами увеличивается скорость обработки входящих телефонных звонков, улучшается качество ведения телефонных переговоров, повышается эффективность работы сотрудников и дисциплина в коллективе», - добавил Иван Павлов.
Если вы хотите узнать о дополнительных сервисах виртуальных АТС и возможностях их интеграции с различными CRM-системами, оставьте заявку на сайте Телфин. Сотрудники провайдера будут рады ответить на интересующие вопросы.
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