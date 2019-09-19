Телеком

Компании Юга интегрируют телефонию с CRM

Телеком 19.09.2019 16:22
105 0
19.09.2019 16:22


Предприниматели Южного федерального округа в рамках конференции «CRM и продажи» познакомились с новыми возможностями IP-телефонии и современными CRM-системами. Участникам встречи были представлены реальные истории внедрения и использования виртуальных АТС и примеры их интеграций.
«Сегодня компании Юга России продолжают активно подключать IP-телефонию и использовать ее вместе с корпоративными CRM-системами. Лидерами по числу подключений сервисов выступают Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград», - комментирует ситуацию на рынке региона Иван Павлов, руководитель проектов Телфин, ведущего российского провайдера IP-телефонии, и один из докладчиков конференции.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба провайдера, компании Волгограда и других городов ЮФО отказываются от дорогостоящих «железных» АТС в пользу более удобных и экономически выгодных виртуальных АТС и интегрируют их с системами управления взаимоотношениями с клиентами для персонализации клиентского сервиса и увеличения объема продаж.
«При интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM-системами увеличивается скорость обработки входящих телефонных звонков, улучшается качество ведения телефонных переговоров, повышается эффективность работы сотрудников и дисциплина в коллективе», - добавил Иван Павлов.
Если вы хотите узнать о дополнительных сервисах виртуальных АТС и  возможностях их интеграции с различными CRM-системами, оставьте заявку на сайте Телфин. Сотрудники провайдера будут рады ответить на интересующие вопросы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
МегаФон показал рекордные скорости 5G в России
13.09.2019 14:44
9833 1
Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета
30.08.2019 11:39
3255 0
«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом города
03.09.2019 10:02
2106 0
Телеком
13.09.2019 14:44
Телеком 13.09.2019 14:44
9833 1 Обсудить

0
Далее
Телеком
12.09.2019 12:01
Телеком 12.09.2019 12:01
1509 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.09.2019 15:19
Телеком 09.09.2019 15:19
3086 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.09.2019 12:24
Телеком 09.09.2019 12:24
554 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.09.2019 15:04
Телеком 05.09.2019 15:04
3900 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.09.2019 15:22
Телеком 03.09.2019 15:22
2315 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.09.2019 10:02
Телеком 03.09.2019 10:02
2106 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.09.2019 14:11
Телеком 02.09.2019 14:11
1204 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.08.2019 11:39
Телеком 30.08.2019 11:39
3255 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.08.2019 16:38
Телеком 29.08.2019 16:38
1440 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.08.2019 09:43
Телеком 29.08.2019 09:43
991 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.08.2019 12:26
Телеком 27.08.2019 12:26
2126 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.08.2019 17:04
Телеком 23.08.2019 17:04
3977 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.08.2019 13:32
Телеком 23.08.2019 13:32
1071 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.08.2019 08:53
Телеком 23.08.2019 08:53
678 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
В волгоградской больнице провели редкую операцию пациентке с эпилепсиейСмотреть фотографии
16:54
Губернатор Волгоградской области пришел с цветами к Валентине Матвиенко и получил совет про перезагрузкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Для новой Волгоградской облдумы готовят подарки на миллион рублейСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ураган разорвал в клочья коррупциюСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области задержали застройщика скандального ЖК «Изумрудный город»Смотреть фотографии
14:24
Немытые остановки Дзержинского района Волгограда возмутили жителейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Убил из-за яблок: житель Волгоградской области сядет на 12 лет за смерть 7-летнего пасынкаСмотреть фотографии
13:58
Волгоградское УФАС оштрафовало энергетиков на 600 тысяч за нерасторопностьСмотреть фотографии
13:44
Волгоградцы увидят знаменитого Лосева в бронзеСмотреть фотографии
13:26
Житель Волгоградской области пообещал убить парня из-за громкой музыкиСмотреть фотографии
12:28
Юные кадеты Волгограда приняли присягу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:15
Сотрудники УФСБ накрыли под Волгоградом подпольный цех бутлегеров с тоннами алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Волгоградец остался без дома (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:25
В Волгограде торговали полуфабрикатами из цыплят с сальмонеллойСмотреть фотографии
10:03
На юге Волгограда завод по переработке алюминия регулярно отравлял воздухСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области ведут розыск сбившего ребенка водителяСмотреть фотографии
08:38
Засушливый сентябрь в Волгоградской области остановил волну грибных отравленийСмотреть фотографии
18:46
В Волгоградской области чиновника оштрафовали за подделку решения думыСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде «игравшую» не по правилам УК выгнали с рынка ЖКХСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде социальная служба незаконно обделила ветерана трудаСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде на проблемном перекрестке установят подвесные светофорыСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде жители забили тревогу из-за побелевшей ЦарицыСмотреть фотографии
15:09
Для хороших ребят нашелся мандат: вакантные места в Волгоградской облдуме занятыСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области готовят патриотичную и аскетичную церемонию инаугурации губернатораСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области главы двух поселений отказались отвечать прокуроруСмотреть фотографии
12:22
За героин во дворах Волгограда наркодилеру грозит 20 летСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области военных заставили убратьсяСмотреть фотографии
11:45
Компания «Сады Придонья» приглашает на World Food Moscow 2019Смотреть фотографии
11:32
Михаила Таранцова уволили из волгоградского вузаСмотреть фотографии
11:13
Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьямСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 