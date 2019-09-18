В Волгограде социальная служба незаконно обделила ветерана труда





Прокуратура отстояла в суде права 88-летней жительницы Волгограда, которой в Центре соцзащиты населения по Ворошиловскому району отказали в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пенсионерка в 2017 году получила гражданство Российской Федерации и проживает в Волгограде. Поскольку в собственности пожилой женщины жилья не имеется, с февраля 2019 года она зарегистрирована по месту проживания - в квартире родственников.

Как имеющая статус «Ветеран труда», пенсионерка обратилась за назначением ежемесячной денежной выплаты, однако получила отказ. Прокуроры обратились в суд с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности на районный Центр социальной защиты предоставить пенсионерке ежемесячную денежную выплату.

В обоснование исковых требований указано, что регистрация в компетентных органах является способом учета населения. Фактическое же постоянное проживание пенсионерки на территории Волгоградской области подтверждается рядом обстоятельств, в том числе предоставлением ей услуг всеми социальными организациями .

Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме.

По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой Ворошиловского района Волгограда на контроль.



