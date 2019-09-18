



Главы двух поселений Ольховского района привлечены к административной ответственности за неисполнение законных требований Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора. Об этом ИА «Высота 102» сегодня сообщил помощник природоохранного прокурора Дмитрий Навасардян.

По его словам, в текущем году природоохранная прокуратура направила в адрес администрации Солодчинского сельского поселения 4 представления об устранении нарушения закона. Глава поселения ответил только на одно, а остальные три остались без ответа. В положенный 30-дневный срок в прокуратуру ответ об устранении нарушений так и не поступил. Главе поселения письменно разъяснили, что за неисполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность. Однако и это письмо глава поселения проигнорировал, из чего был сделан вывод, что это сделано умышленно. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП, главе поселения назначен штраф.

К административной ответственности за аналогичное правонарушение также привлечен и глава Гуровского сельского поселения Ольховского района. Он также проигнорировал прокуратуру, за что был оштрафован.



