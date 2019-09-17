Происшествия

В Волгоградской области 2 трупа нашли после пожара в доме с обрушением

Происшествия 17.09.2019 09:56
2096 6
17.09.2019 09:56


Сгоревшие останки, предположительно, двух человек обнаружены сегодня около 6 утра на пепелище частного дома в Чернышковском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, трагедия произошла в хуторе Тормосин на улице Гагарина. Возгорание произошло примерно в 4 утра. Одноэтажный деревянный дом горел по всей площади с обрушением кровли. По информации СУ СКР по Волгоградской области, на месте пожара сейчас работает следственная группа. Предварительно известно, что 67-летний хозяин сгоревшего дома злоупотреблял алкоголем и часто приглашал к себе собутыльников.
Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Суровикинского МРСО СУ СК России по Волгоградской области Александр Домме, на этот раз в доме мужчина был один. Соседи рассказали, что при жизни он злоупотреблял спиртным и нередко курил в постели. Вероятнее всего, именно эта вредная привычка привела к трагедии. Установлено, что очаг возгорания находился как раз в спальной комнате, в непосредственной близости от погибшего. В комнате также нашли сгоревшие останки домашнего животного, которого изначально спасательные службы приняли за вторую человеческую жертву. О том, что в пожаре кроме хозяина дома погибла его кошка, подтвердил участвовавший в осмотре судебно-медицинский эксперт.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Ад в сосновом бору: тушение пожара в Волгограде осложнил сильный ветер (ВИДЕО)
16.09.2019 15:36
16170 20
В Волгограде пациентов наркологического диспансера эвакуировали из-за пожара
13.09.2019 16:43
29788 8
В Волгограде горят сосны около "Соснового бора"
16.09.2019 13:56
12512 7
Происшествия
17.09.2019 11:11
Происшествия 17.09.2019 11:11
3715 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2019 09:35
Происшествия 17.09.2019 09:35
2680 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 20:32
Происшествия 16.09.2019 20:32
4587 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 18:17
Происшествия 16.09.2019 18:17
14712 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 16:40
Происшествия 16.09.2019 16:40
10736 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 15:36
Происшествия 16.09.2019 15:36
16170 20 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 13:56
Происшествия 16.09.2019 13:56
12512 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 12:35
Происшествия 16.09.2019 12:35
1120 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 08:56
Происшествия 16.09.2019 08:56
3384 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.09.2019 10:36
Происшествия 15.09.2019 10:36
4829 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2019 10:04
Происшествия 14.09.2019 10:04
2969 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2019 16:43
Происшествия 13.09.2019 16:43
29788 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2019 13:35
Происшествия 13.09.2019 13:35
5543 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.09.2019 12:45
Происшествия 12.09.2019 12:45
3100 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.09.2019 07:27
Происшествия 12.09.2019 07:27
6068 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:11
Налоговики раскрыли причины ликвидации 19 тысяч организаций в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
В Волжском решили судьбу мозаичного панно больницы имени ФишераСмотреть фотографии
12:08
РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климатаСмотреть фотографии
11:57
Почти половина молодых волгоградцев готова бежать из города в поисках лучшей жизниСмотреть фотографии
11:48
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области юрист-мошенник обманул крупную фирмуСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области осквернили памятный знак «Холокоста»Смотреть фотографии
10:37
В Волгограде облкомздрав принудительно обязали обеспечить инвалида дорогостоящим лекарствомСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области 2 трупа нашли после пожара в доме с обрушениемСмотреть фотографии
09:35
Мошенники успешно атакуют доверчивых жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
09:00
«БКС Премьер»: почему растет интерес к инвестиционным структурным продуктамСмотреть фотографии
08:09
Волгоградцу возместят моральный вред после покупки книги в довесок к автомобилюСмотреть фотографии
20:32
После локализации крупных пожаров в Волгограде пожарные борются с тлеющими очагамиСмотреть фотографии
18:17
Пожар у «Соснового бора» в Волгограде тушат более 150 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
Судья Волгоградского облсуда не подошел на должность председателяСмотреть фотографии
17:22
Жители города Волгоградской области стыдят чиновников за «позороустройство»Смотреть фотографии
16:40
"День огненного ветра": пламя уничтожает дачи в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Ад в сосновом бору: тушение пожара в Волгограде осложнил сильный ветер (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:12
Подозрительная деятельность в районе хутора Бобры под Волгоградом оказалась на благо народаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде горят сосны около "Соснового бора"Смотреть фотографии
13:15
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» прошли испытания на прочностьСмотреть фотографии
12:39
Жильцы печально знаменитого "голого" дома в Волгограде - о собственном бессилии и торжестве злаСмотреть фотографии
11:59
Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:23
Герой спорта из Котельниково получил награду «ЕвроХима»Смотреть фотографии
09:45
Нет шапито - нет проблем: в Волгограде чиновники ушли от ответа на вопросы жителейСмотреть фотографии
09:23
«Подводные камни» ОСАГО: на что обратить вниманиеСмотреть фотографии
08:56
В Волжском на пепелище нашли труп неизвестногоСмотреть фотографии
08:29
Расходы жителей Волгоградской области на коммуналку уменьшились - эксперты подсчитали и обрадовалиСмотреть фотографии
18:27
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорываСмотреть фотографии
15:37
По Волгограду промчался осенний велопарадСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 