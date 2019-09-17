В Волгоградской области 2 трупа нашли после пожара в доме с обрушением





Сгоревшие останки, предположительно, двух человек обнаружены сегодня около 6 утра на пепелище частного дома в Чернышковском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, трагедия произошла в хуторе Тормосин на улице Гагарина. Возгорание произошло примерно в 4 утра. Одноэтажный деревянный дом горел по всей площади с обрушением кровли. По информации СУ СКР по Волгоградской области, на месте пожара сейчас работает следственная группа. Предварительно известно, что 67-летний хозяин сгоревшего дома злоупотреблял алкоголем и часто приглашал к себе собутыльников.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Суровикинского МРСО СУ СК России по Волгоградской области Александр Домме, на этот раз в доме мужчина был один. Соседи рассказали, что при жизни он злоупотреблял спиртным и нередко курил в постели. Вероятнее всего, именно эта вредная привычка привела к трагедии. Установлено, что очаг возгорания находился как раз в спальной комнате, в непосредственной близости от погибшего. В комнате также нашли сгоревшие останки домашнего животного, которого изначально спасательные службы приняли за вторую человеческую жертву. О том, что в пожаре кроме хозяина дома погибла его кошка, подтвердил участвовавший в осмотре судебно-медицинский эксперт.